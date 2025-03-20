В частини українців зменшаться пенсії після індексації: кому уріжуть виплати вже з березня

Починаючи з березня 2025 року, частина українських пенсіонерів ризикує зіткнутися зі значним скороченням виплат. Незважаючи на проведену індексацію, у деяких випадках сума пенсії може зменшитися аж наполовину.

Скорочення пенсійних виплат відбуватиметься на підставі судових рішень, постанов і вироків. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на Пенсійний фонд України.

Згідно з новими правилами, з пенсії може бути утримано до 50% у таких випадках:

Аліменти – для підтримки членів родини (дітей, колишнього чоловіка чи дружини, батьків).

– для підтримки членів родини (дітей, колишнього чоловіка чи дружини, батьків). Відшкодування шкоди – якщо пенсіонер завдав фізичній особі збитків (наприклад, у разі травм або смерті потерпілого).

– якщо пенсіонер завдав фізичній особі збитків (наприклад, у разі травм або смерті потерпілого). Компенсація збитків підприємству – якщо пенсіонер, працюючи в організації, спричинив матеріальну шкоду та зобов'язаний її компенсувати за рішенням суду.

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Пенсіонерам радять уважно слідкувати за своїми пенсійними справами, своєчасно інформувати Пенсійний фонд України про зміни в їхньому статусі та перевіряти судові рішення на предмет можливих утримань, які можуть бути здійснені без попередження.

Як буде здійснюватися утримання пенсії

У ПФУ повідомляють, що всі відрахування будуть проводитися автоматично. Необхідні документи можуть надходити безпосередньо до установ, які відповідають за виплату пенсій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в частини пенсіонерів зростуть виплати з 1 квітня.

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