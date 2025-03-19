Підвищення пенсій для працюючих пенсіонерів: коли чекати доплат

У квітні 2025 року в Україні заплановано перерахунок пенсій. Він стосуватиметься пенсіонерів, які офіційно працюють.

Підвищені виплати громадяни зможуть отримати орієнтовно у червні. Про це повідомляє "24 Канал", посилаючись на частину четверту статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Починаючи з 1 квітня 2025 року пенсійні виплати для окремих категорій пенсіонерів буде автоматично переглянуто. Зокрема, це стосується осіб, які після призначення або останнього перерахунку пенсії продовжували працювати й станом на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу. Також перерахунок здійснять для тих, хто має менше 24 місяців стажу, але з моменту призначення чи попереднього коригування виплат минуло два роки.

Розмір пенсії може визначатися на основі заробітку, який був врахований під час її призначення або останнього перерахунку. Крім того, до розрахунку можуть включати й дохід, отриманий громадянином у період роботи після призначення чи попереднього коригування пенсійних виплат.

Читайте також: Яку пенсію отримуватимуть українці з зарплатою 8 000 грн

Які ще фактори беруть до уваги під час перерахунку?

Разом з тим, розмір середньої заробітної плати або доходу, який враховувався під час призначення чи останнього перерахунку пенсії, залишається незмінним. Якщо станом на 1 березня 2025 року після призначення або попереднього коригування виплат накопичено менше ніж 24 місяці страхового стажу, перегляд пенсії можливий не раніше ніж через два роки, з урахуванням лише набутого стажу. У разі, якщо на цю дату зафіксовано щонайменше 24 місяці страхового стажу, пенсійні виплати переглядаються із врахуванням стажу.

Коли громадяни отримають підвищені пенсії

Перерахунок пенсійних виплат відбудеться лише після надходження до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування даних щодо сплати єдиного внеску за перший квартал 2025 року. Подання відповідних звітів триватиме до 10 травня.

Отже, пенсіонери, для яких здійснять перерахунок, зможуть отримати підвищені пенсійні виплати разом із доплатою за попередні місяці орієнтовно у червні. Виплати будуть надані одразу за 3 місяці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в частини пенсіонерів зростуть виплати з 1 квітня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!