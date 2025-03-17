Другий етап перерахунку пенсій в Україні: в кого зростуть виплати з 1 квітня

З 1 квітня в Україні розпочнеться другий етап передбаченого законом перерахунку пенсій. Він стосуватиметься працюючих пенсіонерів, у яких минуло щонайменше 24 місяці з моменту останнього перерахунку (станом на 1 березня 2025 року).

В пресслужбі Міністерства соціальної політики зазначають, що пенсійні виплати зростуть для 629 тисяч працюючих пенсіонерів. Загалом в Україні налічується 2,8 мільйона пенсіонерів, які продовжують працювати, а середній розмір їхньої пенсії складає 6302 гривні. Про це пише OBOZ.UA.

Як зазначили у ПФУ, якщо станом на 1 березня 2025 року нараховано щонайменше 24 місяці страхового стажу, перерахунок проводиться з його урахуванням. При цьому пенсія може розраховуватися на основі заробітку, який використовувався для її призначення чи попереднього перерахунку, або, за необхідності, враховується також дохід, отриманий під час роботи після призначення чи останнього перерахунку виплат.

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Якщо станом на 1 березня 2025 року після призначення або останнього перерахунку пенсії накопичено менше 24 місяців страхового стажу, її перерахунок проводиться не раніше ніж через два роки після попереднього перегляду. При цьому враховується виключно набуте за цей період право на страховий стаж, а заробітна плата, що використовується для розрахунку пенсії, залишається незмінною.

"Дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам – 1 квітня 2025 року. Водночас перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2025 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня", – зазначають у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пенсію будуть отримувати українці із зарплатою у 25 тисяч гривень.

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