Второй этап перерасчета пенсий в Украине: у кого вырастут выплаты с 1 апреля

С 1 апреля в Украине начнется второй этап предусмотренного законом перерасчета пенсий. Он будет касаться работающих пенсионеров, у которых прошло не менее 24 месяцев с момента последнего перерасчета (по состоянию на 1 марта 2025 года).

В пресс-службе Министерства социальной политики отмечают, что пенсионные выплаты вырастут для 629 тысяч работающих пенсионеров. Всего в Украине насчитывается 2,8 миллиона пенсионеров, которые продолжают работать, а средний размер их пенсии составляет 6302 гривны. Об этом пишет OBOZ.UA.

Как отметили в ПФУ, если по состоянию на 1 марта 2025 года начислено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет производится с его учетом. При этом пенсия может рассчитываться на основе заработка, который использовался для ее назначения или предыдущего перерасчета, или, при необходимости, учитывается также доход, полученный во время работы после назначения или последнего перерасчета выплат.

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Если по состоянию на 1 марта 2025 года после назначения или последнего перерасчета пенсии накоплено менее 24 месяцев страхового стажа, ее перерасчет проводится не ранее чем через два года после предыдущего пересмотра. При этом учитывается исключительно приобретенное за этот период право на страховой стаж, а заработная плата, используемая для расчета пенсии, остается неизменной.

"Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам – 1 апреля 2025 года. В то же время перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2025 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля", – отмечают в Пенсионном фонде.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую пенсию получат украинцы с зарплатой в 25 тысяч гривен.

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