У части украинцев уменьшатся пенсии после индексации: кому урежут выплаты уже с марта

Начиная с марта 2025 года, часть украинских пенсионеров рискует столкнуться со значительным сокращением выплат. Несмотря на проведенную индексацию, в некоторых случаях сумма пенсии может уменьшиться аж наполовину.

Сокращение пенсионных выплат будет происходить на основании судебных решений, постановлений и приговоров. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Согласно новым правилам, с пенсии может быть удержано до 50% в таких случаях:

Алименты – для поддержки членов семьи (детей, бывшего мужа или жены, родителей).

для поддержки членов семьи (детей, бывшего мужа или жены, родителей). Возмещение ущерба – если пенсионер нанес физическому лицу ущерб (например, в случае травм или смерти потерпевшего).

– если пенсионер нанес физическому лицу ущерб (например, в случае травм или смерти потерпевшего). Компенсация убытков предприятию – если пенсионер, работая в организации, нанес материальный ущерб и обязан его компенсировать по решению суда.

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Пенсионерам советуют внимательно следить за своими пенсионными делами, своевременно информировать Пенсионный фонд Украины об изменениях в их статусе и проверять судебные решения на предмет возможных удержаний, которые могут быть осуществлены без предупреждения.

Как будет осуществляться удержание пенсии

В ПФУ сообщают, что все отчисления будут производиться автоматически. Необходимые документы могут поступать непосредственно в учреждения, которые отвечают за выплату пенсий.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у части пенсионеров возрастут выплаты с 1 апреля.

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