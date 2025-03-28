До +19 та дощі: прогноз погоди в Україні на вихідні

В останні вихідні березня в Україні прогнозується тепла погода, але більшість регіонів накриють дощі. У суботу, 29 березня, у всіх областях країни очікується тепла погода з денною температурою від +14 до +19 градусів. Однак небо буде переважно хмарним, особливо на заході та півдні, де можливі опади.

У східних регіонах, таких як Харків, Донецьк та Луганськ, вдень температура досягне +14…+19 градусів, вранці буде близько +4 градусів. Дощ прогнозується місцями. У центрі, зокрема в Києві, Полтаві та Кропивницькому, вдень повітря прогріється до +14…+18 градусів, вночі температура опуститься до +1 градуса. Погода буде комфортною для прогулянок, але ранкова прохолода ще відчуватиметься. Про це повідомили у Sinoptik.ua.

На заході країни, включаючи Львів, Івано-Франківськ та Тернопіль, вдень очікується +14…+17 градусів, а вночі — до 0 градусів. Денна температура буде приємною, але хмарність та опади знизять відчуття тепла. Дощі ймовірні у другій половині дня.

На півдні, зокрема в Одесі, Миколаєві та Херсоні, вдень температура сягатиме +13…+15 градусів, вночі — до +8 градусів. У цьому регіоні очікуються найбільш інтенсивні опади, зокрема в Одеській області прогнозують до 9 мм дощу, що триватиме приблизно годину.

У неділю, 30 березня, дощовий фронт охопить майже всю країну, за винятком південних областей. Незважаючи на високі температури, через підвищену вологість відчуватиметься прохолода.

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На сході прогнозується +12…+19 градусів вдень і до +4 градусів вночі, з дощами на більшості території та помірними зливами в окремих районах. У центральних областях, зокрема у Вінницькій, Дніпропетровській та Київській, вдень очікується +12…+16 градусів, вночі — +3 градуси. Можливі короткочасні, але інтенсивні опади.

На заході, включаючи Львівську та Івано-Франківську області, температура вдень становитиме +11…+16 градусів, вночі — до +3 градусів. Тут пануватиме волога погода із затяжними дощами.

На півдні, зокрема в Одесі та Миколаєві, температура вдень складе +17…+19 градусів, що робить цей регіон найтеплішим у країні. Тут буде здебільшого сухо, проте у Вознесенському районі Миколаївщини та Подільському районі Одещини очікується дощ середньої інтенсивності, що триватиме декілька годин.

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