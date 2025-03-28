До +19 и дожди: прогноз погоды в Украине на выходные

В последние выходные марта в Украине прогнозируется теплая погода, но большинство регионов покроют дожди. В субботу, 29 марта, во всех областях страны ожидается теплая погода с дневной температурой от +14 до +19 градусов. Однако небо будет преимущественно облачным, особенно на западе и на юге, где возможны осадки.

В восточных регионах, таких как Харьков, Донецк и Луганск, днем температура достигнет +14...+19 градусов, утром будет около +4 градусов. Дождь прогнозируется местами. В центре, в частности, в Киеве, Полтаве и Кропивницком, днем воздух прогреется до +14…+18 градусов, ночью температура опустится до +1 градуса. Погода будет комфортной для прогулок, но утренняя прохлада еще будет ощущаться. Об этом сообщили в Sinoptik.ua.

На западе страны, включая Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, днем ожидается +14…+17, а ночью — до 0 градусов. Дневная температура будет приятной, но облачность и осадки снизят чувство тепла. Дожди вероятны во второй половине дня.

На юге, в частности, в Одессе, Николаеве и Херсоне, днем температура будет достигать +13…+15 градусов, ночью — до +8 градусов. В этом регионе ожидаются наиболее интенсивные осадки, в частности, в Одесской области прогнозируют до 9 мм дождя, который продлится около часа.

В воскресенье, 30 марта, дождливый фронт охватит почти всю страну, за исключением южных областей. Несмотря на высокие температуры, из-за повышенной влажности будет ощущаться прохлада.

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На востоке прогнозируется +12…+19 градусов днем и до +4 градусов ночью, с дождями на большинстве территории и умеренными ливнями в отдельных районах. В центральных областях, в частности, в Винницкой, Днепропетровской и Киевской, днем ожидается +12…+16 градусов, ночью — +3 градуса. Возможны кратковременные, но интенсивные осадки.

На западе, включая Львовскую и Ивано-Франковскую области, температура днем будет +11…+16 градусов, ночью — до +3 градусов. Здесь будет влажная погода с затяжными дождями.

На юге, в частности, в Одессе и Николаеве, температура днем составит +17…+19 градусов, что делает этот регион самым теплым в стране. Здесь будет в основном сухо, однако в Вознесенском районе Николаевщины и Подольском районе Одесской области ожидается дождь средней интенсивности, который продлится несколько часов.

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