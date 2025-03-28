Сніг і +20 градусів: квітень здивує атмосферними гойдалками

Наприкінці березня в Україні пануватиме справжня весняна погода, без повернення морозів як мінімум до кінця місяця. Винятком можуть стати Карпати, де в неділю, 30 березня, прогнозується мокрий сніг. Вихідні принесуть дощі та поривчастий вітер у більшості регіонів.

На початку квітня можливе короткочасне похолодання, однак загалом другий весняний місяць очікується теплішим за середньостатистичні показники. Прогноз на найближчі дні та початок квітня для OBOZ.UA надала синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

До кінця тижня та на вихідних в Україні збережеться типова весняна погода з температурою до +20°C, періодичними дощами та вітром.

За словами синоптикині, наразі в країні спостерігається характерний для березня погодний режим: як удень, так і вночі температурні показники залишаються досить високими. У денний час майже в усіх областях стовпчики термометрів перевищують +10°C, і така тенденція триватиме до кінця місяця.

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"У деяких регіонах у нічні години можливе зниження температури до 0°C, однак здебільшого вона коливатиметься в межах 0…+7°C, а на півдні сягатиме +10°C. Вдень очікується +11…+17°C, а в Закарпатській області, Криму та на півдні країни повітря прогріється до +19…+20°C", – зазначила Наталія Птуха.

Наприкінці місяця, зокрема у вихідні, в окремих регіонах прогнозуються дощі та поривчастий вітер. Так, у п’ятницю, 28 березня, у Карпатах пориви вітру можуть досягати 20 м/с.

"Це пов’язано з тим, що на вихідних над Чорним морем формуватиметься зона низького тиску, а південні області перебуватимуть під впливом атмосферних фронтів. Саме тому в цьому регіоні очікується більше опадів", – пояснила синоптикиня.

У суботу, 29 березня, хмарність із проясненнями спостерігатиметься на півдні, південному заході, більшій частині східних та центральних областей. Там можливі періодичні дощі через вплив фронтів із півдня. В інших регіонах опади малоймовірні, очікується мінлива хмарність. Вітер переважно північно-східного напрямку, швидкістю 5–10 м/с, а на півдні можливі пориви до 15–20 м/с.

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"Температурний фон залишатиметься стабільним протягом наступного тижня. Вночі прогнозується від +2 до +7°C, удень – +12…+18°C. Навіть за дощової погоди на півдні буде тепліше: уночі +6…+11°C, а вдень +15…+20°C", – повідомила Наталія Птуха.

У неділю, 30 березня, дощова погода збережеться, а в Карпатах місцями можливий мокрий сніг. У нічний час у північних областях, а вдень у південній частині країни значних опадів не прогнозується. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+8°C, удень підніметься до +10…+16°C. У північних регіонах буде трохи прохолодніше – від +7 до +12°C. На півдні традиційно тепліше: вночі +6…+11°C, удень +15…+20°C. У високогірних районах Карпат температура вночі наближатиметься до 0°C, а вдень становитиме +4…+9°C, зазначила синоптикиня.

Прогноз погоди на початок квітня

Синоптики не передбачають різких змін чи значного похолодання, зауважила Наталія Птуха. "У найближчій перспективі суттєвих погодних аномалій не очікується. У квітні можливі певні зміни, зокрема, короткочасне зниження температури, але воно залишатиметься в межах сезонних коливань, що характерно для весни", – пояснила вона.

За прогнозами Гідрометцентру, температура може опуститися на кілька градусів через зміну напрямку повітряних потоків. "Холодніше повітря надходитиме із північного заходу, тоді як зараз воно переважно переміщується з південного сходу та південного заходу. З цієї причини відбудеться перебудова атмосферних процесів. Ймовірно, пройдуть опади, однак точніший прогноз можна буде зробити ближче до цих дат", – додали у відомстві.

У квітні середньомісячна температура перевищить кліматичну норму на 1,5–2°C і становитиме приблизно +10…+13°C. "Кількість опадів прогнозується в межах середніх значень – від 30 до 52 мм", – підсумувала синоптикиня.

Раніше ми розповідали, що синоптики розповіли, в яких регіонах будуть дощі, сніг та аномальні температури.

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