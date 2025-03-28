Снег и +20 градусов: апрель удивит атмосферными качелями

В конце марта в Украине будет царить настоящая весенняя погода, без возвращения морозов как минимум до конца месяца. Исключение могут стать Карпаты, где в воскресенье, 30 марта, прогнозируется мокрый снег. Выходные принесут дожди и порывистый ветер в большинстве регионов.

В начале апреля возможно кратковременное похолодание, однако второй весенний месяц ожидается теплее среднестатистических показателей. Прогноз на ближайшие дни и начало апреля для OBOZ.UA предоставила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

До конца недели и по выходным в Украине сохранится типичная весенняя погода с температурой до +20°C, периодическими дождями и ветром.

По словам синоптика, в настоящее время в стране наблюдается характерный для марта погодный режим: как днем, так и ночью температурные показатели остаются достаточно высокими. В настоящее время почти во всех областях столбики термометров превышают +10°C, и такая тенденция будет продолжаться до конца месяца.

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"В некоторых регионах в ночные часы возможно снижение температуры до 0°C, однако в большинстве своем она будет колебаться в пределах 0…+7°C, а на юге будет достигать +10°C. Днем ожидается +11…+17°C, а в Закарпатской области, Крыму и на юге страны воздух прогреется до +19…+2.

В конце месяца, в частности по выходным, в отдельных регионах прогнозируются дожди и порывистый ветер. Так, в пятницу, 28 марта, в Карпатах порывы ветра могут достигать 20 м/с.

"Это связано с тем, что в выходные над Черным морем будет формироваться зона низкого давления, а южные области будут находиться под влиянием атмосферных фронтов. Именно поэтому в этом регионе ожидается больше осадков", – объяснила синоптик.

В субботу, 29 марта, облачность с прояснениями будет наблюдаться на юге, юго-западе, большей части восточных и центральных областей. Там возможны периодические дожди из-за влияния фронтов с юга. В других регионах осадки маловероятны, ожидается переменная облачность. Ветер преимущественно северо-восточного направления, скоростью 5-10 м/с, а на юге возможны порывы до 15-20 м/с.

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"Температурный фон будет оставаться стабильным в течение следующей недели. Ночью прогнозируется от +2 до +7°C, днем – +12…+18°C. Даже в дождливую погоду на юге будет теплее: ночью +6…+11°C, а днем +15…+20°C", – сообщила Наталья Птуха..

В воскресенье 30 марта дождливая погода сохранится, а в Карпатах местами возможен мокрый снег. В ночные часы в северных областях, а днем в южной части страны значительных осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2…+8°C, днем поднимется до +10…+16°C. В северных регионах будет чуть-чуть прохладнее – от +7 до +12°C. На юге традиционно теплее: ночью +6…+11°C, днем +15…+20°C. В высокогорных районах Карпат температура ночью будет приближаться к 0°C, а днем будет +4…+9°C, отметила синоптик.

Прогноз погоды на начало апреля

Синоптики не подразумевают резких изменений или значительного похолодания, отметила Наталья Птуха. "В ближайшей перспективе существенных погодных аномалий не ожидается. В апреле возможны определенные изменения, в частности, кратковременное понижение температуры, но оно будет оставаться в пределах сезонных колебаний, что характерно для весны", – пояснила она.

По прогнозам Гидрометцентра, температура может опуститься на несколько градусов из-за изменения направления воздушных потоков. "Холоднее воздух будет поступать с северо-запада, тогда как сейчас он преимущественно перемещается с юго-востока и юго-запада. По этой причине произойдет перестройка атмосферных процессов. Вероятно, пройдут осадки, однако более точный прогноз можно будет сделать ближе к этим датам", – добавили в ведомстве.

В апреле среднемесячная температура превысит климатическую норму на 1,5–2°C и составит примерно +10…+13°C. "Количество осадков прогнозируется в пределах средних значений – от 30 до 52 мм", – подытожила синоптика.

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