Обережно, 4 рівень: прогноз магнітних бур на 28-29 березня

В Україні продовжуються магнітні бурі, і у п’ятницю, 28 березня, було зафіксовано червоний рівень небезпеки з К-індексом 5. Магнітна буря триває вже два тижні на червоному рівні з показниками К-індексу 5, 6 та 7, що свідчить про високу інтенсивність. Слід зазначити, що саме цей індекс демонструє силу магнітного збурення.

У суботу, 29 березня, очікується сонячна активність із К-індексом 4, що свідчить про середню магнітну бурю. У неділю, 30 березня, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3, що вказує на слабке збурення. Прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дані оновлюються кожні три години. Про це повідомляють ресурс meteoagent і Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Під час сонячних збурень люди можуть відчувати головний біль, мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання та коливання артеріального тиску. Лікарі рекомендують зменшити фізичні навантаження та намагатися зберігати емоційну стабільність.

Читайте також: Потужна магнітна буря накриє Землю з піком у 8 балів: скільки днів триватиме шторм

Магнітна буря — це явище, що виникає через спалахи і вибухи на Сонці, під час яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок — протонів та електронів, які рухаються в різні сторони, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери планети, це призводить до активності, що називається магнітною або сонячною бурею.

Рівень потужності магнітних бур визначається за допомогою К-індексу. Коливання від К-індексу 1 до 4 вважаються незначними і зазвичай залишаються непомітними. Якщо індекс перевищує 5, це вже червоний рівень, що може значно впливати на самопочуття людини, а також призводити до збоїв у роботі зв’язку, супутників та радіочастот. Під час сильних бур з К-індексом 7 або 8 можна спостерігати полярні сяйва.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!