ДПС розіслала українцям 'листи щастя': який податок на нерухомість доведеться сплатити

Державна податкова служба розпочала надсилати українцям електронні повідомлення щодо сплати податкових зобов’язань. Власники нерухомості, яка не включає земельні ділянки, мають внести щорічний податок упродовж 60 днів після отримання відповідного рішення від ДПС.

Про це повідомив адвокат Богдан Янків у своєму Telegram-каналі. Раніше платники податків отримували паперові повідомлення через Укрпошту, де зазначалася сума нарахувань, об’єкти оподаткування та крайні терміни сплати. Проте Державна податкова служба вирішила перейти на електронний формат.

Відтепер актуальну інформацію можна переглянути в Кабінеті платника податків.

"Замість паперових повідомлень-рішень, які Укрпошта часто доставляла не за актуальною адресою, вся необхідна інформація – суми нарахувань, оподатковувані об’єкти, наявні пільги, заборгованість і реквізити для сплати – доступна в електронному кабінеті платника податків", – йдеться у повідомленні.

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Як отримати документи онлайн?

Щоб отримувати податкові документи в електронному форматі, потрібно виконати кілька кроків.

Для ФОП:

У розділі "Ведення звітності" вибрати вкладку "Створити".

Обрати форму "Заява про бажання отримувати документи через Електронний кабінет" (F1391602).

Натиснути кнопку "Створити".

Ввести актуальну електронну адресу.

Підписати документ за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Натиснути "Надіслати документ".

Для громадян, які не є ФОП:

Процедура майже ідентична, але починається з розділу "Додатково", після чого слід перейти у "Ведення звітності" та виконати подальші дії.

Цей підхід дозволяє уникнути паперового листування та отримувати всі важливі повідомлення безпосередньо на електронну пошту.

Важливо знати про податок на нерухомість

У 2025 році власники житлової нерухомості сплачуватимуть податок за 2024 рік. ДПС надсилатиме повідомлення до 1 липня, а оплату необхідно здійснити протягом 60 днів.

Оподатковуються:

Квартири – якщо площа перевищує 60 м².

Будинки – понад 120 м².

Інші типи житла – понад 180 м².

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому не доведеться платити у 2025 році податки на нерухомість.

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