В Україні змінили розмір страхових виплат: у ПФУ розповіли, коли чекати нарахувань

В Україні здійснили перерахунок щомісячних страхових виплат для постраждалих від виробничих травм, професійних хвороб, а також для осіб, які мають право на виплати у разі смерті потерпілого. Оновлений розрахунок набув чинності з 1 березня 2025 року.

Коригування завжди здійснюється з урахуванням коефіцієнта, що відображає динаміку зростання споживчих цін та середньої заробітної плати в Україні. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на ПФУ.

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Зокрема, у 2025 році коефіцієнт зростання щомісячних страхових виплат дорівнює 1,115. Це підтверджується підпунктом 8 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України № 209 від 25.02.2025 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році".

Проіндексовану щомісячну страхову виплату за березень виплатять у квітні. Це пояснюється тим, що такі виплати здійснюються щомісяця, починаючи з наступного місяця після їх призначення та нарахування.

Варто зауважити, що гранична сума збільшення після перегляду страхової виплати становить 1 500 гривень.

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