В Украине изменили размер страховых выплат: в ПФУ рассказали, когда ждать начислений

В Украине осуществили перерасчет ежемесячных страховых выплат для пострадавших от производственных травм, профессиональных болезней, а также для лиц, имеющих право на выплаты в случае смерти потерпевшего. Обновленный расчет вступил в силу с 1 марта 2025 года.

Корректировка всегда осуществляется с учетом коэффициента, отражающего динамику роста потребительских цен и средней заработной платы в Украине. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на ПФУ.

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В частности, в 2025 году коэффициент роста ежемесячных страховых выплат равен 1,115. Это подтверждается подпунктом 8 пункта 2 постановления Кабинета Министров Украины № 209 от 25.02.2025 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году".

Проиндексированную ежемесячную страховую выплату за март выплатят в апреле. Это объясняется тем, что такие выплаты осуществляются ежемесячно, начиная со следующего месяца после их назначения и начисления.

Стоит заметить, что предельная сумма увеличения после пересмотра страховой выплаты составляет 1 500 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали о дополнительных преимуществах для пенсионеров и какие льготы доступны после 60 лет в Украине.

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