У Мʼянмі стався потужний землетрус: зруйновані багатоповерхівки і храми, 20 людей загинуло, 200 поранених (фото)

У М’янмі та Таїланді сталися сильні землетруси, які призвели до обвалу недобудованої багатоповерхівки в Бангкоку. У місті оголошено надзвичайний стан. Поштовхи також відчули в Китаї.

За даними Геологічної служби США, було зафіксовано два потужні землетруси магнітудою 7,7 та 6,4. Епіцентр поштовхів розташовувався неподалік міста Мандалай у М’янмі. Про це повідомляє АР, CNN і Reuters.

У постраждалих районах, включно з містами М’янми та сусіднього Таїланду, оголосили евакуацію. Мешканці масово залишали будівлі та збиралися на відкритих просторах. У Мандалаї частково обрушилися стіни стародавньої фортеці, а в Бангкоку поліція повідомила про обвал багатоповерхового будинку, що був на етапі будівництва.

Очевидці розповідають, що люди в паніці вибігали на вулиці, деякі з них були у халатах та купальних костюмах. В офісній вежі в центрі Бангкока будівля хиталася щонайменше дві хвилини, при цьому вікна й двері гучно скрипіли.

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За інформацією влади Таїланду, під час обвалу загинула одна людина, ще 50 отримали поранення.

Через землетруси тимчасово призупинено роботу аеропортів Таїланду. Підземні поштовхи також були відчутні в Янгоні, столиці М’янми, та на півдні Китаю.

Прем’єр-міністр Таїланду Петонгтарн Чинават скликав екстрену нараду після землетрусу в сусідній М’янмі.

Нагадаємо, наближається потужний землетрус магнітудою 8,5 балів.

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