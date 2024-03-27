Реабилитация после инсульта: новое устройство поможет миллионам

Вибрирующая перчатка - многообещающее ноу-хау американских ученых Стэнфордского университета, призванное помочь людям облегчить спастичность мышц после инсульта. Устройство, которое крепится на запястье или руке, обеспечивает вибро-тактильную стимуляцию - тонкие вибрации, похожие на вибрацию мобильного телефона. По прогнозам экспертов, новое устройство может помочь миллионам людей реабилитироваться после инсульта и вернуться к привычному образу жизни.

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Вибрирующая перчатка может быть эффективнее ботокса

Новым и обманчиво простым достижением в лечении хронического инсульта может стать вибрирующая перчатка. По мнению экспертов, она может быть эффективнее стандартных инъекций ботокса. Устройство разработали исследователи Стэнфордского университета и Технологического института Джорджии. Гаджет прост и удобен в применении: он крепится на запястье и руке, создавая легкие вибрации.

"Вибро-тактильную стимуляцию можно использовать дома, и мы надеемся, что она будет относительно недорогой", - отмечает старший автор исследования, доктор философии, инженер-механик из Стэнфордского университета Эллисон Окамура.

В настоящее время устройство доступно лишь пациентам, которые участвуют в клинических испытаниях. Однако эксперты надеются, что в течение нескольких лет перчатка будет доступна большему количеству людей. Устройство разрабатывалось на основе исследований, изучающих вибрацию и другие методы стимуляции для лечения неврологических заболеваний.

Как вибро-тактильная стимуляция может перенастроить мозг?

Спастичность часто развивается или ухудшается через несколько месяцев после инсульта. К тому времени эффективность инъекций ботокса может со временем ослабевать, - отмечают эксперты. В ходе клинического исследования пациенты носили устройство по 3 часа в день в течение 8 недель. У некоторых из них облегчение симптомов продолжалось даже после того, как они прекратили использование устройства.

Более половины участников добились таких же или лучших результатов после ношения вибрирующей перчатки по сравнению с другой группой, которая получала лишь инъекции ботокса.

Устройство было создано в Технологическом институте Джорджии, где эксперты применили вибро-тактильную стимуляцию для обучения людей игре на фортепиано с помощью обучения сенсорной обратной связи. Далее команда решила использовать гаджет для борьбы со спастичностью.

Перчатка функционирует благодаря нейропластичности - способности нейронов создавать новые синапсы или укреплять существующие в мозге. "Стимуляция посылает в мозг дополнительные сенсорные сигналы, которые помогают мозгу интерпретировать и восстанавливать любые потерянные цепи", - утверждает Окамура.

По словам экспертов, вибрация может переучивать мозг посылать тормозящие сигналы, что может восстановить баланс, утраченный из-за повреждения нервных цепей в результате инсульта.

Какие перспективы имеет новая разработка?

Исследователи ищут финансирование для долгосрочных клинических исследований, чтобы выяснить, сохраняются ли эффекты в течение двух недель. Они также намерены узнать, как долго и часто пациентам следует носить перчатку для достижения наилучших результатов.

Экспертам также предстоит выяснить, насколько легко будет использовать устройство людям, перенесшим инсульт, без посторонней помощи. Ведь пациенты не могут самостоятельно надевать перчатку. Если все пойдет хорошо, пациентам не придется сталкиваться с этим вечно. "Мы мечтаем, чтобы люди достигли настоящей реабилитации, для которой больше не потребуется устройство", - отмечает Окамура.