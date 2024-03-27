Реабілітація після інсульту: новий пристрій допоможе мільйонам

Вібруюча рукавичка - перспективне ноу-хау американських учених Стенфордського університету, покликане допомогти людям зменшити спастичність м'язів після інсульту. Пристрій, який кріпиться на зап'ясті чи руці, забезпечує вібро-тактильну стимуляцію – тонкі вібрації, схожі на вібрацію мобільного телефону. За прогнозами експертів, новий пристрій може допомогти мільйонам людей реабілітуватися після інсульту та повернутися до звичного способу життя.

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Вібруюча рукавичка може бути більш ефективною за ботокс

Новим та оманливо простим досягненням у лікуванні хронічного інсульту може стати вібруюча рукавичка. На думку експертів, вона може бути більш ефективною за стандартні ін'єкції ботоксу. Пристрій розробили дослідники Стенфордського університету та Технологічного інституту Джорджії. Гаджет простий і зручний у використанні: він кріпиться на зап'ясті та руці, створюючи легкі вібрації.

"Вібро-тактильну стимуляцію можна використовувати вдома, і ми сподіваємося, що вона буде відносно недорогою", - зазначає старший автор дослідження, доктор філософії, інженер-механік зі Стенфордського університету Еллісон Окамура.

Наразі пристрій доступний лише пацієнтам, які беруть участь у клінічних випробуваннях. Однак експерти сподіваються, що протягом кількох років рукавичка буде доступна більшій кількості людей. Пристрій розроблявся на основі досліджень, які вивчають вібрацію та інші методи стимуляції для лікування неврологічних захворювань.

Як вібро-тактильна стимуляція може переналаштувати мозок?

Спастичність часто розвивається чи погіршується через кілька місяців після інсульту. З часом ефективність ін'єкцій ботоксу може слабшати, - зазначають експерти.У ході клінічного дослідження пацієнти носили пристрій по 3 години на день протягом 8 тижнів. У деяких із них полегшення симптомів тривало навіть після того, як вони припиняли використання пристрою.

Більше половини учасників досягли таких же або кращих результатів після носіння вібруючої рукавички порівняно з іншою групою, яка отримувала лише ін'єкції ботоксу.

Пристрій був створений у Технологічному інституті Джорджії, де експерти застосували вібро-тактильну стимуляцію для навчання людей грі на фортепіано за допомогою сенсорного зворотного зв'язку. Далі команда вирішила використати гаджет для боротьби зі спастичністю після інсульту.

Рукавичка функціонує завдяки нейропластичності – здатності нейронів створювати нові синапси або зміцнювати існуючі в мозку. "Стимуляція посилає до мозку додаткові сенсорні сигнали, які допомагають мозку інтерпретувати та відновлювати будь-які втрачені ланцюги", - стверджує Окамура.

За словами експертів, вібрація може привчити мозок надсилати гальмівні сигнали, що може відновити баланс, втрачений через пошкодження нервових ланцюгів внаслідок інсульту.

Які перспективи має нова технологія?

Дослідники шукають фінансування для довгострокових клінічних досліджень, щоб з'ясувати, чи зберігаються ефекти протягом двох тижнів. Вони також мають намір дізнатися, як довго й часто пацієнтам слід носити рукавичку для досягнення найкращих результатів.

Експерти також хочуть з'ясувати, наскільки легко використовувати пристрій людям, які перенесли інсульт, без сторонньої допомоги. Адже пацієнти не можуть самостійно надягати рукавичку. Якщо все піде добре, пацієнтам не доведеться стикатися із цим вічно. "Ми мріємо, щоб люди досягли справжньої реабілітації, для якої більше не знадобиться пристрій", - зазначає Окамура.