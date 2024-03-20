В Украине будут лечить бесплодие бесплатно

Минздрав включил в программу медицинских гарантий бесплатное лечение бесплодия, назвав его приоритетным направлением в реалиях войны. На терапию бесплодия за государственный счет выделили 1,87 млрд грн. Планируется провести 30 тысяч циклов лечения, что по оценками экспертов, может повысить рождаемость в Украине на 10 тысяч новорожденных.

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Лечение будет доступно в 12 медучреждениях в разных областях Украины. Выбрать учреждение можно будет самостоятельно, однако перед этим нужно пройти этап обследования и получить одобрение от консилиума врачей.

Какие учреждения заключили контракт с НСЗУ?

Социальная программа лечения бесплодия призвана поддерживать рождаемость в Украине, которая и до войны имела низкие показатели, - комментирует новый пакет услуг Программы медицинских гарантий министр здравоохранения Виктор Ляшко:

"За один цикл искусственного оплодотворения государство будет платить более 60 тысяч гривен.Такой тариф абсолютно рыночный и позволяет привлекать и государственные, и частные медицинские учреждения. В настоящее время законтрактовано 12 медучреждений", - отметил министр.

Лечить бесплатно бесплодие в Украине можно в следующих медучреждениях:

Киев и Киевская область:

ООО "НАДЕЖДА";

ООО "ГАРМОНИЯ КРАСОТЫ";

ООО "Медицинский центр "ДОБРОБУТ-ПОЛИКЛИНИКА";

ООО "МИРУМ";

ООО "Семейный источник";

ООО "НЕОМЕД 2007".

Днепропетровская область:

ООО "ЭКОДНИПРО";

ООО "СКАЙ-ВИННЕР".

Львовская область:

ООО "Клиника профессора Стефана Хміля".

Одесская область:

ООО "Клиника репродуктивной медицины "НАДЕЖДА ОДЕССА".

Черновицкая область:

Коллективное заведение здравоохранения "Медицинский центр лечения бесплодия".

Ровенская область:

Коммунальное медицинское учреждение "Ровенский областной клинический лечебно-диагностический центр имени Виктора Полищука" Ровенского областного совета.

Кому доступна услуга и является ли она полностью бесплатной?

Новым медицинским пакетом от НСЗУ могут воспользоваться пациенты до 40 лет с диагнозом "Бесплодие", который предполагает вспомогательную репродуктивную технологию - оплодотворение in vitro. Чтобы пройти лечение, сначала нужно обратиться к акушеру-гинекологу в специализированном учреждении, у которого есть договор с НСЗУ на данный пакет услуг.

После обследования, возможного стационарного лечения и дообследования врач направляет пациентку на консилиум врачей, который принимает окончательное решение о получении терапии бесплодия, подтверждая отсутствие противопоказаний.

Для получения услуги пациентка может самостоятельно выбрать заведение, у которого есть договор с НСЗУ.

В пакет бесплатных услуг входят:

медикаментозная стимуляция яичников; аспирация содержания фолликулов яичников ультразвукового исследования; обезболивание, консультация анестезиолога; специальная обработка спермы для подготовки ее к оплодотворению; оплодотворение яйцеклеток; ультразвуковое исследование органов малого таза пациентки; обеспечение лекарствами для проведения всех этапов вспомогательной репродуктивной технологии.

Новая программа лечения бесплодия призвана помочь парам с бесплодием, а также поддерживать рождаемость в Украине в реалиях войны. По данным экспертов, она может повысить население на 10 тысяч новорожденных украинцев. Терапия предполагает вспомогательную репродуктивную технологию, которую полностью оплачивает государство.