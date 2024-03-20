В Україні лікуватимуть безпліддя безкоштовно

МОЗ включило до програми медичних гарантій безкоштовне лікування безпліддя, назвавши його пріоритетним напрямком у реаліях війни. На терапію безпліддя державним коштом виділили 1,87 млрд грн. Планується провести 30 тисяч циклів лікування, що, за оцінками експертів, може підвищити народжуваність в Україні на 10 тисяч новонароджених.

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Лікування буде доступне у 12 медзакладах у різних областях України. Обрати установу можна буде самостійно, однак перед цим потрібно пройти етап обстеження та отримати схвалення від консиліуму лікарів.

Які установи уклали контракт із НСЗУ?

Соціальна програма лікування безплідності покликана підтримувати народжуваність в Україні, яка й до війни мала низькі показники, - коментує новий пакет послуг Програми медичних гарантій міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко:

"За один цикл штучного запліднення держава платитиме понад 60 тисяч гривень. Такий тариф є абсолютно ринковим та дозволяє залучати і державні, і приватні медичні установи. Наразі законтрактовано 12 медустанов", - відзначив міністр.

Лікувати безкоштовно безпліддя в Україні можна у наступних медустановах:

Київ та Київська область:

ТОВ "НАДІЯ";

ТОВ "ГАРМОНІЯ КРАСИ";

ООО "Медицинский центр "ДОБРОБУТ-ПОЛІКЛІНІКА";

ТОВ "МІРУМ";

ТОВ "Сімейне джерело";

ТОВ "НЕОМЕД 2007".

Дніпропетровська область:

ТОВ "ЕКОДНІПРО";

ТОВ "СКАЙ-ВІННЕР".

Львівська область:

ТОВ "Клініка професора Стефана Хміля".

Одеська область:

ТОВ "Клініка репродуктивної медицини "НАДІЯ ОДЕСА".

Чернівецька область:

Колективний заклад охорони здоров'я "Медичний центр лікування безпліддя".

Рівненська область:

Комунальний медичний заклад "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука" Рівненської обласної ради.

Кому доступна послуга і чи є вона повністю безкоштовною?

Новим медичним пакетом від НСЗУ можуть скористатися пацієнти до 40 років із діагнозом "Безпліддя", який передбачає допоміжну репродуктивну технологію - запліднення in vitro. Щоб пройти лікування, спочатку потрібно звернутися до акушера-гінеколога у спеціалізованій установі, яка має договір із НСЗУ на даний пакет послуг.

Після обстеження, можливого стаціонарного лікування та дообстеження лікар направляє пацієнтку на консиліум лікарів, який ухвалює остаточне рішення щодо терапії безпліддя, засвідчуючи відсутність протипоказань. Для отримання послуги пацієнтка може самостійно обрати заклад, який має договір із НСЗУ.

До пакету безкоштовних послуг входять:

медикаментозна стимуляція яєчників; аспірація вмісту фолікулів яєчників ультразвукового дослідження; знеболення, консультація анестезіолога; спеціальна обробка сперми для підготовки її до запліднення; запліднення яйцеклітин; ультразвукове дослідження органів малого тазу пацієнтки; забезпечення ліками для проведення усіх етапів допоміжної репродуктивної технології.

Нова програма лікування безпліддя покликана допомогти парам із безпліддям, а також підтримувати народжуваність в Україні в реаліях війни. За даними експертів, вона може підвищити населення на 10 тисяч новонароджених українців. Терапія передбачає допоміжну репродуктивну технологію, яку повністю оплачує держава.