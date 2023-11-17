5 рекомендаций, как предотвратить жировую болезнь печени

Что есть, чтобы похудеть? Кажется, это основной запрос миллионов людей во всем мире. Но выбор питания влияет не только на талию или кровяное давление, но и на здоровье печени. Сегодня, когда после длительного трудового дня мы на ужин чаще всего выбираем фаст фуд, вопрос здоровой диеты для печени актуален, как никогда.

По данным ученых, неалкогольная жировая болезнь печени поражает каждого четвертого человека на Земле. Заболевание может вызвать цирроз печени, печеночную недостаточность и повысить риск рака печени. Хорошая новость заключается в том, что ее можно предотвратить или обратить вспять, если придерживаться простых рекомендаций в питании, - уверены гепатологи.

Почему жировая болезнь печени так распространена?

Неалкогольная жировая болезнь печени - это одна из самых распространенных хронических заболеваний в мире, при которой в печени накапливается слишком много жира. В одном лишь США НАЖБП болеют около 100 млн. человек. Хоть точные причины развития заболевания пока неизвестны, но чаще всего ее связывают с ожирением и нездоровым образом жизни. Большинство современных людей в той или иной степени страдает жировой болезнью печени. Если ничего не предпринимать, то заболевание может обрести опасную форму, при которой печень опухает и повреждается из-за жировых отложений, что в свою очередь может вызвать цирроз и даже рак печени.

НАЖБП чаще всего встречается у людей:

с высоким кровяным давлением;

с высоким уровнем холестерина;

резистентностью к инсулину или диабетом 2-го типа;

с избыточным весом или ожирением, хотя развитие заболевания возможно даже при нормальном индексе массы тела.

Остановить и предотвратить: топ-5 здоровых пищевых привычек

По мнению клинического гепатолога и преподавателя Гарвардской медицинской школы Кэтлин Вивейрос, питание может сыграть огромную роль для предотвращения жировой болезни печени. Поскольку НАЖБП тесно связана с метаболическим здоровьем, здоровое питание может помочь предотвратить или даже обратить вспять эту проблему.

Лучшим примером здорового питания является Средиземноморская диета, которая включает нежирную белковую пищу, включая рыбу и птицу, полезные растительные жиры, овощи, фрукты и орехи, - считают эксперты.

Избыточный вес или ожирение являются частой причиной НАЖБП, поэтому врачи рекомендуют постепенно снижать вес с помощью питания и дефицита калорий. Это в свою очередь может помочь контролировать кровяное давление, уровень холестерина и сахара в крови. В настоящее время нет убедительных доказательств, которые подтверждали бы преимущество той или иной диеты. Тем не менее, эти рекомендации, которые способствуют здоровью печени, обоснованы исследованиями.

Избегайте фаст-фуда: слишком много жиров и сахара

Недавнее исследование, опубликованное в научном издании Clinical Gastroenterology and Hepatology, связало регулярное употребление фаст-фуда - больше 20% от общего количества ежедневных калорий, с жировой болезнью печени.

По мнению ученых, особенно избирательными в питании должны быть люди, страдающие диабетом 2 типа или ожирением. В "быстрой еде", как правило, содержится много насыщенных жиров и сахара, которые влияют на обмен веществ.

Не употребляйте безалкогольные и подслащенные сахаром напитки

Безалкогольные напитки с кукурузным сиропом, высоким содержанием фруктозы или другие подслащенные сахаром напитки, значительно увеличивают жировые отложения в печени. При этом не зависит, сколько калорий в день вы потребили. Внимательно читайте этикетки на наличие сахара, включая кукурузный сироп, декстрозу, мед и агаву. Вместо сладких напитков эксперты рекомендуют пить чистую воду, черный кофе или кофе со сливками без сахара. Многочисленные исследования показывают, что кофе может уменьшить рубцевание печени.

Скажите "нет" алкоголю

Любые алкогольные напитки могут повредить печень, они не имеют питательной ценности и могут повлиять на здоровый микробиом. Эксперты рекомендуют полностью отказаться от алкоголя пациентам с НАЖБП.

"Мы не знаем, какое количество алкоголя безопасно для людей с жировой болезнью печени - даже употребление крепких напитков "за компанией" может быть слишком много", - считает доктор Вивейрос.

Цельные продукты - лучший выбор

Овощи, фрукты, ягоды, яйца, птица, мясо травяного откорма, орехи и цельнозерновые продукты отлично подходят для поддержания здоровья печени. Эксперты рекомендуют отказаться от красного мяса. В 18-месячном исследовании, в котором принимали участие 294 человек с ожирением и липидным дисбалансом, пациентов поделили на 3 группы по типу питанию:

стандартные рекомендации по здоровому питанию;

традиционная средиземноморская диета;

зелено-средиземноморская диета с исключением красного мяса и добавлением зеленого чая вместо ужина.

Все три группы немного похудели, хотя пациенты из группы средиземноморской диеты потеряли больше всего веса и удерживали его в течение более длительного периода. Обе группы средиземноморской диеты также показали снижение жира в печени через 18 месяцев, но показатель снижения жира в группе зелено-средиземноморской диеты был вдвое выше.

Полезные жиры как часть здорового питания

Нам всем нужен жир, - уверены ученые. Пищевые жиры помогают организму усваивать витамины, они также жизненно важны для защиты нервов и клеток. Жиры обеспечивают ощущение сытости, поэтому вероятность переедания снижается. Обезжиренные продукты часто заменяют сахаром или крахмалом, которые влияют на регуляцию уровня сахара в крови в нашем организме. Но не все жиры полезны. Очевидно, что диеты средиземноморского типа могут уменьшить жировые отложения в печени, предотвращая тем самым жировую болезнь печени. Эти диеты богаты полезными жирами:

мононенасыщенными жирами, которые содержатся в оливковом масле и авокадо;

жирами омега-3, содержащиеся в грецких орехах и жирной рыбе.

Как видим, остановить жировую болезнь печени - вполне выполнимая задача. В современном мире мы слишком мало времени уделяем приготовлению здоровой и сбалансированной пищи, ведь гораздо проще и быстрее купить уже готовый фаст фуд. Но наша природа считает иначе: лишь преобладание полезных и натуральных продуктов в рационе может стать "живым" лекарством для печени.