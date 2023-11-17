5 рекомендацій, як запобігти жировій хворобі печінки

Що їсти, щоб схуднути? Здається, це основний запит мільйонів людей у ​​всьому світі. Однак вибір харчування впливає не лише на талію чи кров'яний тиск, а й на здоров'я печінки. Сьогодні, коли після тривалого дня ми на вечерю найчастіше обираємо фаст-фуд, питання здорової дієти для печінки актуальне, як ніколи.

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За даними вчених, неалкогольна жирова хвороба печінки вражає кожну четверту людину на Землі. Захворювання може спричинити цироз печінки, печінкову недостатність та підвищити ризик раку печінки. Хороша новина полягає в тому, що хворобі можна запобігти, дотримуючись простих рекомендацій у харчуванні, - впевнені гепатологи.

Чому жирова хвороба печінки така поширена?

Неалкогольна жирова хвороба печінки - це одна із найпоширеніших хронічних захворювань у світі, при якій у печінці накопичується надто багато жиру. В одному лише США НАЖХП хворіють біля 100 млн. людец. Хоч точні причини розвитку захворювання поки невідомі, проте найчастіше її пов'язують із ожирінням та нездоровим способом життя. Більшість сучасних людей у тій чи іншій мірі страждає жировою хворобою печінки. Якщо нічого не робити, то захворювання може набути небезпечної форми, при якій печінка набрякає й пошкоджується через жирові відкладення, що в свою чергу може викликати цироз і навіть рак печінки.

НАЖХП найчастіше зустрічається у людей:

із високим кров'яним тиском;

із високим рівнем холестерину;

резистентністю до інсуліну або діабету 2-го типу;

з надмірною вагою або ожирінням, хоча розвиток захворювання можливий навіть за нормального індексу маси тіла.

Зупинити та запобігти: топ-5 здорових харчових звичок

На думку клінічного гепатолога та викладача Гарвардської медичної школи Кетлін Вівейрос, харчування може відіграти значну роль для запобігання жировій хворобі печінки. Оскільки НАЖХП тісно пов'язана з метаболічним здоров'ям, здорове харчування може допомогти запобігти або навіть повернути назад цю проблему.

Найкращим прикладом здорового харчування є Середземноморська дієта, яка включає нежирну білкову їжу, включаючи рибу та птицю, корисні рослинні жири, овочі, фрукти й горіхи, - вважають експерти.

Надмірна вага чи ожиріння є частою причиною НАЖХП, тому лікарі рекомендують поступово знижувати вагу за допомогою харчування та дефіциту калорій. Це в свою чергу може допомогти контролювати кров'яний тиск, рівень холестерину та цукру в крові. Нині немає переконливих доказів, які б підтверджували перевагу тієї чи іншої дієти. Тим не менш, ці рекомендації, які сприяють здоров'ю печінки, обґрунтовані науковими дослідженнями.

Уникайте фаст-фуду: занадто багато жирів та цукру

Нещодавнє дослідження, опубліковане в науковому виданні Clinical Gastroenterology and Hepatology, пов'язало регулярне вживання фаст-фуду – понад 20% від загальної кількості щоденних калорій, із жировою хворобою печінки.

На думку вчених, особливо вибірковими в харчуванні мають бути люди із діабетом 2-го типу або ожирінням. У "швидкій їжі", як правило, міститься багато насичених жирів та цукру, які впливають на обмін речовин.

Не вживайте безалкогольні та підсолоджені цукром напої

Безалкогольні напої з кукурудзяним сиропом, високим вмістом фруктози або інші підсолоджені цукром напої, значно збільшують жирові відкладення у печінці. При цьому не залежить, скільки калорій на день ви споживаєте. Уважно читайте етикетки на наявність цукру, включаючи кукурудзяний сироп, мед та агаву. Замість солодких напоїв експерти рекомендують пити чисту воду, чорну каву або каву з вершками без цукру. Численні дослідження показують, що кава може зменшити рубцювання печінки.

Скажіть "ні" алкоголю

Будь-які алкогольні напої можуть зашкодити печінці, вони не мають поживної цінності та можуть вплинути на здоровий мікробіом. Експерти рекомендують повністю відмовитися від алкоголю пацієнтам із НАЖХП.

"Ми не знаємо, яка кількість алкоголю безпечна для людей із жировою хворобою печінки - навіть вживання міцних напоїв "за компанією" може бути надто багато", - вважає доктор Вівейрос.

Натуральні продукти - найкращий вибір

Овочі, фрукти, ягоди, яйця, птиця, нежирне м'ясо, горіхи та цільнозернові продукти найкраще підходять для підтримки здоров'я печінки. Експерти рекомендують відмовитись від червоного м'яса. У 18-місячному дослідженні, в якому брали участь 294 особи з ожирінням та ліпідним дисбалансом, пацієнтів поділили на 3 групи за типом харчування:

стандартні рекомендації щодо здорового харчування;

традиційна середземноморська дієта;

зелено-середземноморська дієта з виключенням червоного м'яса та додаванням зеленого чаю замість вечері.

Всі три групи трохи схудли, хоча пацієнти з групи середземноморської дієти втратили найбільшу вагу й утримували її протягом більш тривалого періоду. Обидві групи середземноморської дієти також показали зниження жиру в печінці через 18 місяців, однак показник зниження жиру в групі зелено-середземноморської дієти був удвічі вищим.

Корисні жири як частина здорового харчування

Нам усім потрібен жир, – упевнені вчені. Харчові жири допомагають організму засвоювати вітаміни, вони також життєво важливі для захисту нервів та клітин. Жири забезпечують відчуття ситості, тому можливість переїдання знижується. Знежирені продукти часто замінюють цукром чи крохмалем, які впливають на регуляцію рівня цукру в крові в нашому організмі. Та не всі жири корисні. Очевидно, що дієти середземноморського типу можуть зменшити жирові відкладення у печінці, тим самим допомагаючи запобігти жировій хворобі печінки. Ці дієти багаті на корисні жири:

мононенасичені жири, які містяться в оливковій олії та авокадо;

жири омега-3, котрі містяться у волоських горіхах та жирній рибі.

Як бачимо, зупинити жирову хворобу печінки - цілком здійсненна місія. У сучасному світі ми надто мало часу приділяємо приготуванню здорової та збалансованої їжі, адже набагато простіше та швидше купити готовий фаст фуд. Та наша природа вважає інакше: лише перевага корисних, натуральних продуктів у раціоні може стати "живими" ліками для печінки.