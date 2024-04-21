Беременность и рак: стоит паниковать?

Рак во время беременности - настоящий вызов для пациентов и врачей, ведь на кону здоровье и жизнь не только мамы, но и будущего ребенка. Из-за более поздних беременностей врачи ныне отмечают рост заболеваемости раком. Примерно одна из 1000 беременностей связана с опухолью. Однако паниковать не стоит, - уверены эксперты.

По мнению западных врачей, беременность - не препятствие для диагностирования и лечения рака. Какая терапия допустима во время беременности, а с чем лучше повременить?, - рассказала доктор медицинских наук, гинеколог из клиники онкологии Гейдельбергской университетской больницы в Германии Лаура Мишель.

Поздняя беременность и рак: существует ли связь?

По оценкам экспертов, примерно одна из 1000 беременностей связана с раком. Две трети из них составляют гинекологические онкологические заболевания, особенно рак молочной железы - 39% и рак шейки матки - 13%. За последние несколько десятилетий число случаев рака во время беременности значительно возросло.

Исследователи связывают это с тем, что ныне средний возраст первой беременности гораздо выше, чем в предыдущие десятилетия. А поскольку с увеличением возраста повышается и риск рака, беременные женщины в более зрелом возрасте чаще сталкиваются с онко во время беременности.

Хоть беременность и не связана с риском развития рака, однако некоторые исследователи считают, что иммунный и гормональный фон беременной женщины становится благоприятной почвой для злокачественного роста.

Безопасный скрининг: какие процедуры допустимы?

Диагностика рака у беременных женщин часто задерживается, поскольку врачи и пациенты ошибочно связывают симптомы с беременностью. По мнению доктора медицинских наук, гинеколога из клиники онкологии Гейдельбергской университетской больницы Лауры Мишель, общие диагностические процедуры можно проводить так же, как и для других пациентов. К ним относятся:

пункционная биопсия;

маммография со свинцовым фартуком;

МРТ с контрастом;

Рентгенография грудной клетки со свинцовым фартуком;

КТ грудной клетки.

"Исключением являются ПЭТ и сцинтиграфия костей, которые не рекомендуются. Оценка опухолевых маркеров, особенно СА 125, СА 15-3, также не рекомендуется, поскольку они могут измениться из-за беременности, поэтому интерпретация затруднена", - отмечает Мишель.

Кроме того, необходимо тщательное наблюдение за течением беременности, а также диагностика пороков развития. При наличии рака беременность всегда имеет высокий риск, - добавляет эксперт.

Терапевтические возможности во время беременности

Хирургическое вмешательство возможно на протяжении всей беременности, причем оптимальным временем для этого является начало 2-го триместра. Из-за риска пороков развития химиотерапию не следует назначать в 1-м триместре. Также существует риск самопроизвольных родов, поэтому лечение следует проводить лишь до 35-й недели беременности.

Долгое время лечение во время беременности практически не проводилось. Однако химиотерапию можно проводить безопасно, так что при адекватной терапии не происходит ухудшения прогноза.

Облучение не является стандартным, но в индивидуальных случаях можно применять с начала беременности и до середины 2 триместра. Облучение таза противопоказано.

"Таргетную, эндокринную и иммунотерапию нельзя проводить беременным! Терапия анти-PD-1 показала увеличение частоты абортов на мышиных моделях. Поэтому эти методы лечения следует использовать только после родов", - рекомендует Мишель.

В случае естественных родов иммунотерапию можно начать сразу после родов, в случае кесарева сечения - минимум через неделю. Грудное вскармливание противопоказано во время системной терапии.

Что рекомендовано после беременности?

Прежде всего эксперты рекомендуют избегать преждевременных родов, поскольку они представляют риск для ребенка. Ранние роды не влияют на воздействие химиотерапии. После рождения ребенка существуют другие варианты лечения.

При раке молочной железы, связанном с беременностью, общая выживаемость после родов ниже, чем у небеременных женщин, - отмечают исследователи. Послеродовой рак молочной железы относится к группе высокого риска из-за изменений эпителия молочной железы. Однако во время беременности прогноз благоприятный.

В заключение Мишель резюмирует: адекватная терапия рака возможна без ухудшения прогноза, поэтому онкологам не следует бояться лечения рака у беременных. Доктор рекомендует беременным женщинам не опасаться диагностических процедур, хирургического вмешательства, химиотерапии и облучения. После родов и отлучения от груди снова возможна любая рекомендованная терапия.