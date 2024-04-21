Вагітність та рак: варто панікувати?

Рак під час вагітності – справжній виклик для пацієнтів та лікарів, адже на кону здоров'я та життя не лише мами, а й майбутньої дитини. Через пізні вагітності лікарі нині відзначають зростання захворюваності на рак. Приблизно одна із 1000 вагітностей пов'язана з пухлиною. Однак панікувати не варто, – впевнені експерти.

На думку західних лікарів, вагітність – не перешкода для діагностування та лікування раку. Яка терапія допустима під час вагітності, а з чим краще почекати?, - розповіла докторка медичних наук, гінекологиня із клініки онкології Гейдельберзької університетської лікарні в Німеччині Лаура Мішель.

Пізня вагітність та рак: чи існує зв'язок?

За оцінками експертів, приблизно одна із 1000 вагітностей пов'язана з раком. Дві третини з них складають гінекологічні онкологічні захворювання, особливо рак молочної залози – 39% та рак шийки матки – 13%. За останні кілька десятиліть кількість випадків раку під час вагітності значно зросла.

Дослідники пов'язують це з тим, що нині середній вік першої вагітності набагато вищий, ніж у попередні десятиліття. А оскільки зі збільшенням віку підвищується й ризик раку, вагітні жінки у більш зрілому віці частіше стикаються з онко під час вагітності.

Хоч вагітність і не пов'язана з ризиком розвитку раку, проте деякі дослідники вважають, що імунний та гормональний фон вагітної жінки стає сприятливим підґрунтям для злоякісного росту.

Безпечний скринінг: які процедури допустимі?

Діагностика раку у вагітних жінок часто затримується, оскільки лікарі та пацієнти помилково пов'язують симптоми з вагітністю. На думку доктора медичних наук, гінеколога з клініки онкології Гейдельберзької університетської лікарні Лаури Мішель, загальні діагностичні процедури можна проводити так само, як і для інших пацієнтів. До них відносяться:

пункційна біопсія;

мамографія зі свинцевим фартухом;

МРТ із контрастом;

Рентгенографія грудної клітки зі свинцевим фартухом;

КТ грудної клітки.

"Винятком є ​​ПЕТ та сцинтиграфія кісток, які не рекомендуються. Оцінка пухлинних маркерів, особливо СА 125, СА 15-3 також не рекомендується, оскільки вони можуть змінитися через вагітність, тому інтерпретація ускладнена", - зазначає Мішель.

Крім того, необхідне ретельне спостереження протягом вагітності, а також діагностика вад розвитку. За наявності раку вагітність завжди має високий ризик, – додає експертка.

Терапевтичні можливості під час вагітності

Хірургічне втручання можливе протягом усієї вагітності, причому оптимальним часом для цього є початок 2-го триместру. Через ризик вад розвитку хіміотерапію не слід призначати в 1-му триместрі. Також існує ризик спонтанних пологів, тому лікування слід проводити лише до 35-го тижня вагітності.

Довгий час лікування під час вагітності практично не проводилось. Однак хіміотерапію можна проводити безпечно, тому при адекватній терапії не відбувається погіршення прогнозу.

Опромінення не є стандартним, однак в індивідуальних випадках можна застосовувати від початку вагітності й до середини 2 триместру. Опромінення тазу протипоказане.

"Таргетну, ендокринну та імунотерапію не можна проводити вагітним! Терапія анти-PD-1 показала збільшення частоти абортів на моделях мишей. Тому ці методи лікування слід використовувати лише після пологів", – рекомендує Мішель.

У разі природних пологів імунотерапію можна розпочати відразу після пологів, у разі кесаревого розтину – мінімум через тиждень. Грудне вигодовування протипоказане під час системної терапії.

Що рекомендовано після вагітності?

Насамперед експерти рекомендують уникати передчасних пологів, оскільки вони становлять ризик для малюка. Ранні пологи не впливають на вплив хіміотерапії. Після народження дитини є інші варіанти лікування.

При раку молочної залози, пов'язаному з вагітністю, загальне виживання після пологів нижче, ніж у невагітних жінок, - зазначають дослідники. Післяпологовий рак молочної залози відноситься до групи високого ризику через зміни епітелію молочної залози. Однак під час вагітності прогноз є сприятливим.

Насамкінець Мішель резюмує: адекватна терапія раку можлива без погіршення прогнозу, тому онкологам не слід боятися лікування раку у вагітних. Лікарка рекомендує вагітним жінкам не боятися діагностичних процедур, хірургічного втручання, хіміотерапії та опромінення. Після пологів і відлучення від грудей знову можлива будь-яка рекомендована терапія.