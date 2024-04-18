Более 1 млрд человек страдают ожирением: эксперты назвали последствия

Не секрет, что в последние десятилетия уровень ожирения в мире стремительно растет. Исследователи связывают это с некачественными продуктами питания, отсутствием физических нагрузок, стрессами и нарушениями сна. По данным нового международного исследования, больше 1 миллиарда человек в мире живут с ожирением.

Более того, ученые впервые зафиксировали новую статистику: есть страны, в которых впервые за всю историю умерли больше людей от ожирения, нежели от курения. Эксперты предлагают бороться с кризисом ожирения на государственном уровне: более строго контролировать качество продуктов и пропагандировать активный образ жизни.

Новые показатели ожирения обеспокоили исследователей

По состоянию на 2022 год более 1 миллиарда человек в мире живут с ожирением, - сообщают исследователи в новом исследовании. В эту цифру входят около 880 млн взрослых и 159 млн детей. Острова южной части Тихого океана - Тонга и Американские Самоа и Науру имеют самые высокие показатели избыточного веса: 70-80% взрослых здесь страдают ожирением. Из 190 стран Великобритания занимает 55-е место среди мужчин и 87-е место среди женщин.

По данным нового исследования, с 1990 по 2022 год распространенность ожирения удвоилась среди женщин, в три раза повысилась среди мужчин и в четыре раза среди детей и подростков. В то же время глобальные показатели людей с недостаточным весом снизились.

"Мы не должны думать о недостаточном весе и ожирении как о двух отдельных явлениях, поскольку переход от одного к другому стал слишком быстрым", - отмечает исследователь глобального здравоохранения из Имперского колледжа Лондона Маджид Эззати.

По словам эксперта, предполагаемые показатели ожирения должны вызывать тревогу. Правительствам и обществу необходимо бороться с этим посредством профилактики и медицинской помощи, - уверен Эззати.

"Несмотря на то, что новые лекарства от ожирения, такие как Wegovy, показывают невероятные результаты, их высокая стоимость и отсутствие включения в мировые медицинские протоколы делают их недоступными для большинства людей", - отмечает исследователь.

Недоступность здоровой пищи усугубляет кризис ожирения

Одним из главных движущих факторов распространенности ожирения является ограниченный доступ к здоровой пищи. Изменения образа жизни на социальном уровне, такие как сокращение количества сна, повышение уровня стресса и проведение меньшего количества времени дома, также могут привести к употреблению большего количества обработанных продуктов.

По мнению экспертов, существует острая необходимость серьезных изменений в борьбе с ожирением, поскольку оно может увеличить риск многих других заболеваний, в том числе:

диабета 2 типа;

ишемической болезни сердца;

некоторых видов рака, включая рак кишечника.

В исследовании 2021 года, в котором были изучены данные, охватывающие 192 тыс. людей в Англии и Шотландии, показало: впервые за всю историю от ожирения умерло больше людей, чем от курения.

"Новые исследования подчеркивают важность профилактики и лечения ожирения с раннего возраста до взрослой жизни с помощью диеты, физической активности и надлежащего ухода", - отмечает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глобальные проблемы и недоедание

Чтобы справиться с кризисом ожирения, правительство должно более тщательно контролировать качество и безопасность пищевых продуктов, а производители должны нести ответственность за воздействие их продуктов на здоровье, - считает Гебрейесус.

Соавтор исследования доктор Гуха Прадипа из Мадрасского фонда исследований диабета уверена: глобальные проблемы рискуют усугубить недоедание, вызванное как ожирением, так и недостаточным весом.

"Изменение климата, пандемия Covid-19 и война в Украине рискуют ухудшить как уровень ожирения, так и проблему недостаточного веса за счет увеличения бедности и стоимости продуктов, богатых питательными веществами", - добавляет Прадипа.

Побочным эффектом глобальных проблем является недостаточное питание в некоторых странах и переход к менее здоровой пище в других, - отмечают эксперты. Исследователи уверены, что проблема ожирения уже достигла глобального масштаба, поэтому с ней нужно бороться на уровне государственной политики контроля качества и безопасности продуктов, а также внедрения социальных программ активного образа жизни.