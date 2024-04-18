Понад 1 млрд людей страждають ожирінням: експерти назвали наслідки

Не секрет, що в останні десятиліття рівень ожиріння у світі стрімко зростає. Дослідники пов'язують це з неякісними продуктами харчування, відсутністю фізичних навантажень, стресами та порушеннями сну. За даними нового міжнародного дослідження, понад 1 мільярд людей у ​​світі живуть із ожирінням.

До того ж вчені вперше зафіксували нову статистику: в кількох країнах вперше за всю історію померло більше людей від ожиріння, ніж від куріння. Експерти пропонують боротися із кризою ожиріння на державному рівні: більш суворо контролювати якість продуктів та пропагувати активний спосіб життя

Нові показники ожиріння стурбували дослідників

Станом на 2022 рік понад 1 мільярд людей у ​​світі живуть з ожирінням, - повідомляють дослідники у новому дослідженні. У цю цифру входять близько 880 млн дорослих та 159 млн дітей. Острови південної частини Тихого океану - Тонга та Американські Самоа та Науру мають найвищі показники надмірної ваги: ​​70-80% дорослих тут страждають ожирінням. Зі 190 країн Великобританія посідає 55-е місце серед чоловіків та 87-е місце серед жінок.

За даними нового дослідження, з 1990 по 2022 рік поширеність ожиріння подвоїлася серед жінок, утричі підвищилася серед чоловіків та у чотири рази серед дітей та підлітків. У той же час, глобальні показники людей з недостатньою вагою знизилися.

"Ми не повинні думати про недостатню вагу та ожиріння як про два окремі явища, оскільки перехід від одного до іншого став надто швидким", - зазначає дослідник глобальної охорони здоров'я з Імперського коледжу Лондона Маджид Еззаті.

За словами експерта, передбачувані показники ожиріння мають викликати занепокоєння. Урядам та суспільству необхідно боротися з цим за допомогою профілактики та медичної допомоги, - упевнений Еззаті.

"Незважаючи на те, що нові ліки від ожиріння, такі як Wegovy, показують неймовірні результати, їх висока вартість та відсутність включення до світових медичних протоколів роблять їх недоступними для більшості людей", - зазначає дослідник.

Недоступність здорової їжі посилює кризу ожиріння

Одним із головних рушійних факторів поширеності ожиріння є обмежений доступ до здорової їжі. Зміни життя на соціальному рівні, такі як скорочення кількості сну, підвищення рівня стресу та проведення меншої кількості часу вдома, також можуть призвести до вживання більшої кількості оброблених продуктів.

На думку експертів, існує гостра необхідність серйозних змін у боротьбі з ожирінням, оскільки воно може збільшити ризик багатьох інших захворювань, зокрема:

діабету 2 типу;

ішемічної хвороби серця;

деяких видів раку, включаючи рак кишківника.

У дослідженні 2021 року, в якому були вивчені дані, які охоплюють 192 тис. людей в Англії та Шотландії, показало: вперше за всю історію від ожиріння померло більше людей, ніж від куріння.

"Нові дослідження наголошують на важливості профілактики та лікування ожиріння з раннього віку до дорослого життя за допомогою дієти, фізичної активності та належного догляду", - зазначає генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я, доктор Тедрос Адханом Гебрейєсус.

Глобальні проблеми та недоїдання

Щоб впоратися з кризою ожиріння, уряд має більш ретельно контролювати якість та безпеку харчових продуктів, а виробники мають нести відповідальність за вплив їх продуктів на здоров'я, - вважає Гебрейєсус.

Співавтор дослідження доктор Гуха Прадіпа з Мадразького фонду досліджень діабету впевнена: глобальні проблеми ризикують посилити недоїдання, спричинене як ожирінням, так і недостатньою вагою.

"Зміна клімату, пандемія Covid-19 та війна в Україні ризикують погіршити як рівень ожиріння, так і проблему недостатньої ваги за рахунок збільшення бідності й вартості поживних продуктів", - додає Прадіпа.

Побічним ефектом глобальних проблем є недостатнє харчування в деяких країнах та перехід до менш здорової їжі в інших, - зазначають експерти. Дослідники впевнені, що проблема ожиріння вже досягла глобального масштабу, тому з нею варто боротися на рівні державної політики контролю якості та безпеки продуктів, а також запровадження соціальних програм активного способу життя.