Быстрое похудение: 5 аргументов против

Модные диеты и добавки для похудения обещают быстрое похудение за кратчайшие сроки: "худейте на 5 кг за 10 дней", "ешьте, что хотите - и худейте", "меняйте один размер платья в день". На первый взгляд, довольно заманчиво за считанные дни обрести желанную форму, но насколько это безопасно? Похудеть и не навредить здоровью - это миф, - уверен врач-терапевт, доктор медицинских наук Мэтью Хоффман.

Потеря мышечной массы и упругости кожи, выпадение волос, растяжки, головные боли, нарушения менструального цикла и даже риск каменной болезни - резкое похудение может привести к неожиданным последствиям для здоровья и внешнего вида. Эксперт рассказал про все "за" и "против" быстрой потери веса, обосновав клиническими доказательствами.

Экстремальные методы: что такое быстрое похудение?

"Быстрая потеря веса" - это настоящий маркетинговый хит, пройти мимо которого современному человеку невозможно. Новомодные диеты, программы для похудения, таблетки, добавки и кремы для обретения желанной стройности занимают особое место в маркетинге. Врач-терапевт, доктор медицинских наук Мэтью Хоффман делит экстремальные методы похудения на несколько категорий:

Голодные диеты

Как правило это так называемые "очищающие диеты", которые состоят лишь из воды с добавлением детокс продуктов - лимонного сока, меда, имбиря, сельдерея и т. д. Американская певица Бейонсе популяризировала так называемую диету "мастер-очищение", в которую входит вода, лимонный сок, кленовый сироп и кайенский перец. Вариации этих диет существуют по крайней мере с 1950-х годов. Они также часто обещают "детоксикацию" посредством клизм.

Диетические добавки и таблетки для похудения

Сотни диетических добавок "с жиросжигающим эффектом" обещают ускорить обмен веществ и потерю веса. Как правило, производители таких продуктов позиционируют их как добавки, которые либо блокируют усвоение питательных веществ, либо ускоряют обмен веществ, либо сжигают жир.

Диеты с очень низкой калорийностью VLCD

Один из самых популярных и проверенных методов быстрого похудения - низкокалорийная диета VLCD. Хоть ее и рекомендуют под строгим медицинским наблюдением, однако это не останавливает применять ее даже подросткам с нормальным весом.

Антицеллюлитные кремы, скрабы, массажеры и другие приспособления

Кажется, нет конца сомнительным идеям, продвигаемым во имя быстрой потери веса. Большинство из них рекомендуют заменить диету или физические упражнения, обещая быстрое похудение без каких-либо усилий.

Насколько эффективна быстрая потеря веса?

Хоть голодные и низкокалорийные диеты и могут помочь временно сбросить вес, однако это чревато проблемами для здоровья и очень быстрым возвращением потерянных килограмм. Что касается добавок для похудения, их эффективность сомнительна.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и препаратов FDA регулирует пищевые добавки как еду, а не как лекарственные средства.

Агентство также не регулирует заявления о безрецептурных продуктах для похудения. В отличие от производителей лекарств, производителям добавок не нужно доказывать безопасность и эффективность своей продукции, прежде чем продавать ее на рынке.

Это означает, что пищевые добавки не нуждаются в одобрении FDA перед их поступлением на рынок. Есть несколько рецептурных лекарств, которые способствуют быстрому похудению. Лишь врач может решить, насколько они безопасны для вас.

"В любой программе быстрого похудения на самом деле жир сжигают не таблетки или пища. Так действует существенное сокращение калорий в сочетании с физическими упражнениями", - отмечает доктор Хоффман.

Каковы риски быстрого похудения?

Быстрая потеря веса создает физические нагрузки на организм. По мнению доктора Хоффмана, это чревато серьезными рисками для здоровья и общего самочувствия:

Камни в желчном пузыре, которые возникают у 12-25% людей, теряющих большое количество веса в течение нескольких месяцев. Обезвоживание, которого можно избежать, употребляя много жидкости. Недоедание, нехватка витаминов и других микронутриентов обычно из-за недостаточного потребления белка в течение нескольких недель. Электролитный дисбаланс, который редко может быть опасным для жизни. Нарушения менструального цикла. Поскольку при резком похудении вырабатывается меньше гормона эстрогена, это может существенно повлиять на менструальный цикл.

Другие побочные эффекты быстрой потери веса включают:

головные боли, раздражительность;

запор;

усталость, головокружение;

выпадение волос, ломкость ногтей;

потеря мышечной массы и упругости кожи.

Когда быстрая потеря веса оправдана?

Диеты для быстрого похудения могут иметь пагубные последствия, но и ожирение тоже. По этой причине очень низкокалорийные диеты считаются разумным вариантом снижения веса для людей с ожирением, у которых индекс массы тела превышает отметку 30. Такие диеты также оправданы для тех, кто нуждается в быстрой потере веса для конкретной цели, например, хирургического вмешательства.

Низкокалорийные диеты VLCD рассчитаны на несколько недель и могут привести к потере от 15% до 25% массы тела за 12 недель. По оценкам экспертов, после прекращения диеты вес возвращается стремительно быстро.

"Морить себя голодом, конечно, не лучшая идея. Но если в остальном вы здоровы, небольшой период ограничения калорий вряд ли вам повредит. Однако перед этим вам следует посоветоваться с врачом и обязательно включить в свой рацион белок - от 70 до 100 граммов в день", - рекомендует Хоффман.

Эксперт также советует принимать поливитамины и употреблять продукты, богатые калием - помидоры, апельсины, бананы, курагу и чернослив. "Однако помните, что интенсивные диеты редко помогают достичь устойчивого и здорового веса", - отмечает Хоффман. Поэтому лучшая инвестиция в свое здоровье и желанный вес - физические нагрузки и сбалансированное здоровое питание.