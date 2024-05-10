Швидке схуднення: 5 аргументів проти

Модні дієти та добавки для схуднення обіцяють швидке схуднення за найкоротші терміни: "худніть на 5 кг за 10 днів", "їжте, що хочете - і худніть", "змінюйте один розмір сукні за день". На перший погляд, ідея схуднути за лічені дні та набути бажаної форми - досить приваблива, однак наскільки це безпечно? Схуднути й не нашкодити здоров'ю – це міф, – упевнений лікар-терапевт, доктор медичних наук Метью Гоффман.

Втрата м'язової маси та пружності шкіри, випадіння волосся, розтяжки, головний біль, порушення менструального циклу й навіть ризик кам'яної хвороби - різке схуднення може призвести до несподіваних наслідків для здоров'я та зовнішнього вигляду. Експерт розповів про всі "за" і "проти" швидкої втрати ваги, обґрунтовуючи клінічними доказами.

Екстремальні методи: що таке швидке схуднення?

"Швидка втрата ваги" - це справжній маркетинговий хіт, пройти повз який неможливо сучасній людині. Новомодні дієти, програми для схуднення, таблетки, добавки та креми для набуття бажаної стрункості займають особливе місце в маркетингу. Лікар-терапевт, доктор медичних наук Метью Гоффман класифікує екстремальні методи схуднення на кілька категорій:

Голодні дієти

Як правило це так звані "очищаючі дієти", які складаються лише з води із додаванням детокс продуктів – лимонного соку, меду, імбиру, селери і т. п. Американська співачка Бейонсе популяризувала так звану дієту "майстер-очищення", до якої входить вода, лимонний сік, кленовий сироп та кайенський перець. Варіації цих дієт існують принаймні з 1950-х років. Вони також часто обіцяють "детоксикацію" організму за допомогою клізм.

Дієтичні добавки й таблетки для схуднення

Сотні дієтичних добавок "із жироспалюючим ефектом" обіцяють прискорити обмін речовин і втрату ваги. Як правило, виробники таких продуктів позиціонують їх як добавки, які блокують засвоєння поживних речовин, або прискорюють обмін речовин, або спалюють жир.

Дієти із дуже низькою калорійністю VLCD

Один з найпопулярніших та перевірених методів швидкого схуднення – низькокалорійна дієта VLCD. Хоча її й рекомендують під суворим медичним наглядом, проте це не зупиняє застосовувати її навіть підліткам із нормальною вагою.

Антицелюлітні креми, скраби, масажери та інші пристрої

Здається, немає кінця сумнівним ідеям, які просуваються в ім'я швидкої втрати ваги. Більшість із них рекомендують замінити дієту чи фізичні вправи, обіцяючи швидке схуднення без будь-яких зусиль.

Наскільки ефективна швидка втрата ваги?

Хоч голодні та низькокалорійні дієти і можуть допомогти тимчасово скинути вагу, однак це може призвести до проблем зі здоров'ям, а також до швидкого повернення втрачених кілограмів. Що стосується добавок для схуднення, то їх ефективність під великим питанням.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та препаратів FDA регулює харчові добавки як їжу, а не лікарські засоби.

Агентство також не регулює заяви про безрецептурні продукти для схуднення. На відміну від виробників ліків, виробникам добавок не потрібно доводити безпеку та ефективність своєї продукції, перш ніж продавати її на ринку.

Це означає, що харчові добавки не потребують схвалення FDA перед їх надходженням на ринок. Є кілька рецептурних ліків, які сприяють швидкому схудненню. Лише лікар може вирішити, наскільки вони безпечні для вас.

"У будь-якій програмі швидкого схуднення насправді жир спалюють не таблетки чи їжа. Це дія суттєвого скорочення калорій у поєднанні з фізичними вправами", - зазначає лікар Гоффман.

Які ризики швидкого схуднення?

Швидка втрата ваги створює фізичні навантаження на організм. На думку лікаря Гоффмана, це загрожує серйозними ризиками для здоров'я та загального самопочуття:

Каміння в жовчному міхурі, які виникають у 12-25% людей, які втрачають велику кількість ваги протягом кількох місяців. Зневоднення, якого можна уникнути, вживаючи багато рідини. Недоїдання, нестача вітамінів та інших мікронутрієнтів зазвичай через недостатнє споживання білка протягом кількох тижнів. Електролітний дисбаланс, що рідко може бути небезпечним для життя. Порушення менструального циклу. Оскільки при різкому схудненні виробляється менше гормону естрогену, це може суттєво вплинути на менструальний цикл.

Інші побічні ефекти швидкої втрати ваги включають:

головний біль, дратівливість;

запор;

втома, запаморочення;

випадіння волосся, ламкість нігтів;

втрата м'язової маси та пружності шкіри.

Коли виправдана швидка втрата ваги?

Дієти для швидкого схуднення можуть мати згубні наслідки, однак ожиріння також. З цієї причини низькокалорійні дієти вважаються розумним варіантом зниження ваги для людей із ожирінням, у яких індекс маси тіла перевищує позначку 30. Такі дієти також виправдані для тих, хто потребує швидкої втрати ваги для конкретної мети, наприклад, хірургічного втручання.

Низькокалорійні дієти VLCD розраховані на кілька тижнів і можуть призвести до втрати від 15 до 25% маси тіла за 12 тижнів. За оцінками експертів, після припинення дієти вага повертається швидко.

"Морити себе голодом, звісно, ​​не найкраща ідея. Та якщо ви здорові, невеликий період обмеження калорій навряд чи зашкодить вам. Однак перед цим вам слід порадитися з лікарем та обов'язково включити до свого раціону білок - від 70 до 100 г на день", - рекомендує Гоффман.

Експерт також радить приймати полівітаміни та вживати продукти, багаті калієм - помідори, апельсини, банани, курагу та чорнослив. "Однак пам'ятайте, що інтенсивні дієти рідко допомагають досягти стійкої та здорової ваги", - зазначає Гоффман. Тому найкраща інвестиція у своє здоров'я та бажану вагу – фізичні навантаження й збалансоване здорове харчування.