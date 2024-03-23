Диета для мозга: 8 лучших продуктов

Физическое здоровье, эмоциональное состояние и настроение во многом зависит от того, что мы едим. Источники питательных веществ и энергии важны не только для тела, но и для функционирования мозга. Исследователи выяснили: в старении мозга, когнитивных функциях, развитии нейродегенеративных состояний ключевая роль принадлежит пище.

Наш мозг требует специальной диеты, богатой антиоксидантами, витаминами и полезными жирами. Эксперты назвали самые полезные продукты для здоровья мозга, необходимые для концентрации, хорошего настроения и здорового сна.

Как диета влияет на мозг?

Питание влияет на наш мозг гораздо сильнее, чем мы думаем. И не только потому, что в состоянии голода сложно сконцентрироваться. С возрастом мозг становится более склонным к повреждениям из-за окислительных и воспалительных процессов. Диетолог и автор книг Роб Хобсон утверждает:

"Пища играет важную роль в старении мозга. Диета, богатая антиоксидантами, ценными жирами, витаминами и минералами, способна смягчить это явление."

Все, что мы едим, непосредственно влияет на настроение. Питательные вещества, которые мы получаем из нашего рациона, принимают участие в синтезе серотонина и дофамина. Они в свою очередь имеют решающее значение для регуляции настроения, - отмечает Хобсон.

Поддерживая стабильный уровень сахара в крови и употребляя как можно меньше обработанных продуктов, можно снизить риск депрессии, - считает эксперт. А чтобы "накормить голову" самой качественной едой, нужно всего лишь 8 продуктов.

Грецкие орехи

Даже визуально они похожи на мозг – приятное совпадение и подсказка природы. Грецкие орехи - источник жиров омега-3, которые встраиваются вмембраны клеток головного мозга, сохраняют их жидкое состояние и проницаемость для важных химических соединений. Продукт повышают содержание жирных кислот ЭПК, которые регулируют уровень гормона дофамина и поднимают настроение.

Шпинат

Шпинат – источник фолатов и витамина В. Фолаты участвуют в синтезе нейротрансмиттеров, регулирующих настроение, сон, память и обучаемость. Витамин В помогает расщеплять аминокислоту гомоцистеина, связанную с повышенным риском инсульта и деменции. Итак, шпинат – прекрасная пища для мозга.

Лосось

Больше всего нейропротекторного витамина D находится в жирной рыбе. Солнечный витамин помогает регулировать гены, связанные с работой мозга, уменьшает воспаление, влияющее на снижение когнитивных функций. Один из богатейших источников жирных кислот омега-3 - лосось.

Оливковое масло

Содержит мощный антиоксидант – витамин Е, который обеспечивает защиту клеток мозга от разрушительного влияния свободных радикалов. Лишь половина столовой ложки оливкового масла в день оказывает заметное влияние на риск развития деменции, - отмечают гарвардские ученые, опираясь на результаты 28-летних исследований.

Темный шоколад

Лакомство, которое помогает сохранить здоровье мозга. Темный шоколад с содержанием какао 70-80% – источник флавоноидов, обеспечивающих нейропротекторное действие. Эти соединения помогают усилить приток крови к мозгу. Если потреблять много флавоноидов – замедляется возрастная потеря памяти. Одно из исследований показало: у здоровых молодых людей память улучшается уже через два часа после еды.

Чечевица

Чечевица – богатый источник железа, крайне необходимого для синтеза здоровых эритроцитов, которые переносят кислород и питательные вещества по организму. Недостаток железа ощущается усталостью и сложностью концентрации внимания.

Кефир

95% серотонина, отвечающего за настроение, находится в кишечнике. Пробиотический кефир – источник лактобактерий и бифидобактерий. При разумной регуляции "коммуникации между кишечником и мозгом", эти бактерии положительно влияют на психическое здоровье.

Яйца

Яйца – источник витаминов группы В, которые поддерживают здоровье мозга и обеспечивают эффективную работу нейронов. Низкий уровень B6, B12 и B9 оказывает влияние на то, как хорошо работает мозг по мере старения.

Грецкие орехи, темный шоколад, яйца, кефир, чечевица, лосось, оливковое масло, шпинат – незаменимы в здоровом рационе питания, поскольку являются ценными источниками витаминов, полезных жирных кислот и минералов. Обогащая свою диету перечнем этих продуктов, можно замедлить процессы старения мозга, поддерживая когнитивные функции, память, концентрацию и настроение.