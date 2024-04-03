Эксперты FDA одобрили лекарство для лечения морщин

Мировой лидер в сфере медицинской эстетики компания Hugel Inc. получила одобрение от агенства FDA на применение нейротоксина Letybo для лечения морщин в США. Компания планирует вывести продукт на рынок для врачей-косметологов во второй половине 2024 года.

Летиботулинический токсин A-wlbg - это инъекционный нейротоксин, который больше 7 лет используется в Южной Корее для лечения умеренных и тяжелых межбровных морщин. Эксперты FDA аргументировали свое решение положительными результатами трех исследований, в которых приняли участие более 1000 участников из США и Европы.

Чем Letybo отличается от других нейротоксинов?

Инъекции летиботулотоксина А - это эффективный метод для устранения возрастных изменений кожи без хирургического вмешательства. Как показали клинические исследования с участием более 1000 человек, препарат позволяет эффективно разгладить морщины в межбровной зоне без тяжелых аллергических реакций, отеков и провисания кожи.

Наиболее распространенной побочной реакцией, о которой сообщалось в ходе испытаний, была головная боль, которая наблюдалась лишь у 2% участников исследования.

Другие нежелательные явления, о которых сообщили менее 1% участников исследования, включали птоз бровей и век, а также блефароспазм. После инъекции Letybo участники также часто сообщали оботеке в зоне введения, боли во всем лице, фолликулите и периорбитальной гематоме.

Насколько безопасен и эффективен препарат?

Согласно пресс-релизу компании, летиботулинумтоксин A-wlbg уже 7 лет подряд является ведущим брендом нейротоксинов в Южной Корее, а продукт продается более чем в 50 различных странах. Hugel Inc планирует запустить Letybo для врачей-косметологов в США во второй половине нынешнего года.

"Мы очень рады одобрению Letybo FDA. Это огромное достижение для Hugel, поскольку мы стремимся стать ведущим косметическим брендом в США", - заявил президент Hugel America Джеймс Хартман.

Как отмечают эксперты, препарат хорошо зарекомендовал себя в лечении глабеллярных морщин - вертикальных линий, образующихся между бровями:

"Результаты клинических испытаний летиботулотоксина А демонстрируют эффективность и убедительный профиль безопасности при лечении глабеллярных морщин. Letybo можно уверенно предлагать пациентам", - отмечает доктор медицинских наук Джоэли Кауфман.

Кто идеальный пациент и кому противопоказан Letybo?

Нейротоксин показан взрослым в возрасте до 75 лет с глубокими или выраженными морщинами на межбровье. Тем не менее, эксперты рекомендуют перед процедурой пройти консультацию у врача, чтобы окончательно решить, насколько подходят вам инъекции от морщин.

Производитель не рекомендует применять препарат беременным женщинам, а также тем, кто кормит грудью. Процедуру должны проводить исключительно обученные врачи, поскольку препарат может вызвать паралич мышц.

Южнокорейская фармацевтическая компания Hugel уже продала более 26 миллионов флаконов препарата Letyboв более чем 50 странах, включая Австралию, Канаду и Европу. Инъекции против морщин - одна из самых популярных эстетических процедур в мире. Они идеально подходят для пациентов, желающих повернуть время вспять. Как и большинство нейротоксинов, Letybo вызывает временный паралич мышц в области инъекции, расслабляет мышечный каркас и смягчает глубокие морщины.