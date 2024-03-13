Усиленно занимаетесь спортом, ходите 10 тысяч шагов ежедневно и не добираете калории, а вес стоит на месте? Этот подход безнадежно устарел, - считают испанские исследователи. Координатор Испанского общества по борьбе с ожирением Хавьер Бутрагеньо уверен: роль физических упражнений в борьбе с избыточным весом переоценена, и ее нужно "перепозиционировать".

Ученый предложил новый, индивидуализированный метод работы с пациентами, страдающими ожирением. Почему спортивные нагрузки не гарантируют похудение, а могут даже навредить? И как найти баланс между тренировками, питанием и образом жизни, по мнению испанских экспертов?

Физическая активность как еще одно лекарство

В обществе укрепилась мысль, что спортивные нагрузки - это часть здорового образа жизни и способ контроля веса. Испанские исследователи считают эти убеждения недостаточно обоснованными. По их мнению, физические упражнения не должны быть стандартной рекомендацией для похудения и здорового образа жизни, а регулятором обмена веществ и поддержания здоровья.

"Мы должны выйти за рамки типичной рекомендации "просто ходить" и переосмыслить этот посыл. Работая с пациентами с ожирением, понимаешь, что, например, норма в 10 000 шагов в день не имеет особого смысла для людей весом 140 кг, которые долгое время вели малоподвижный образ жизни, не достигая даже 2000 шагов в день", - отмечает Бутрагеньо.

Очевидно, что текущие рекомендации могут не соответствовать потребностям этих пациентов, - добавляет эксперт, акцентируя внимание на индивидуальный подход в тренировках, образе жизни и терапии ожирения.

Сменить фокус на здоровье: адаптивный подход

Когда речь идет о физических упражнениях, важно сместить фокус внимания с похудения, на поддержание здоровья, - считает Бутрагеньо. Хотя потеря лишнего веса имеет решающее значение для пациентов с ожирением, однако важно рассматривать комбинированную стратегию, включая питание и фармакологию.

"Подход должен измениться, чтобы рассматривать упражнения как регулятор метаболизма. Сейчас преобладает навязчивая идея, которая связывает физические упражнения в первую очередь со снижением веса. А это совершенно неправильный подход, который может даже нанести вред здоровью!", - отмечает Бутрагеньо.

По мнению эксперта, физическая нагрузка является усилителем и дополнительным помощником в лечении ожирения, поэтому здесь важен индивидуализированный, адаптивный подход.

В качестве примера такой адаптивности в стратегии терапии ожирения Бутрагеньо наводит решение проблемы компульсивного переедания:"В этом случае специалисты должны признать, что спорт - это третья линия после психолога и эндокринолога", - подчеркивает исследователь.

Кардио, силовые нагрузки и "физические перекусы"

Бутрагеньо предлагаетзаниматься физической активностью абсолютно всем людям, независимо от веса, для улучшения метаболических процессов в организме. Исследователь рекомендует комбинировать два подхода. Первый включает ежедневные кардиотренировки, которые должны длиться не меньше 30-60 минут.

К таким упражнениям эксперт относит ускоренную ходьбу, езду на велосипеде, танцы, активную уборку, греблю или любую другую активную деятельность, которая предполагает легкое общение с другими людьми или пение.

"Хоть это полностью не решает проблему ожирения, однако такая активность улучшает биогенез митохондрий и правильное использование жирных кислот, что является серьезной проблемой в патофизиологии ожирения и других заболеваний, таких как рак", - отмечает Бутрагеньо.

Второй подход включает силовые тренировки отдельно или в сочетании с аэробными и кардио упражнениями. "Исследования показывают, что всего 20 минут силовых тренировок 1 раз в неделю в течение 10 недель значительно улучшают уровень силы у людей, ведущих малоподвижный образ жизни", - говорит исследователь.

Эксперт уверен, что сочетание силовых упражнений с кардио - это наиболее эффективная и полезная стратегия:

"Это делается не только для решения проблемы ожирения, поскольку, помимо воздействия на вес, такая тренировка, по нашим данным, насыщает кислородом организм и увеличивает когнитивные способности", - отмечает эксперт.

Еще одним удачным трендом, по мнению испанских исследователей, является концепция "активных перерывов" или "физических перекусов". Несколько исследований показали, что простые действия, такие как подъем на три лестничных пролета или участие в одноминутных тренировках, могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертность от всех причин на 13-15%.

Важно понимать, что физические упражнения - это политаблетка со многими преимуществами, а не только стратегия похудения, - подчеркивают эксперты. Даже в небольших количествах регулярные интенсивные тренировки поддерживают здоровье и хорошее самочувствие.