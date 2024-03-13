Надмірно тренуєтесь, 10 тисяч кроків та недобір калорій - ваша щоденна норма, а вага стоїть на місці? Цей підхід безнадійно застарів, - вважають іспанські дослідники. Координатор Іспанського товариства боротьби з ожирінням Хав'єр Бутрагеньо переконаний: роль фізичних вправ у боротьбі з надмірною вагою переоцінена та її потрібно "перепозиціонувати".

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Вчений запропонував новий, індивідуалізований метод роботи з пацієнтами, які страждають ожирінням. Чому спортивні навантаження не гарантують схуднення, а можуть навіть зашкодити? Та як знайти баланс між тренуваннями, харчуванням і способом життя, на думку іспанських експертів?

Фізична активність як ще одні ліки

Побутує думка, що спортивні навантаження – це частина здорового способу життя та спосіб контролю ваги. Іспанські дослідники вважають ці переконання недостатньо обґрунтованими. На їхню думку, фізичні вправи не мають бути стандартною рекомендацією для схуднення та здорового способу життя, а регулятором обміну речовин і підтримання здоров'я.

"Ми повинні вийти за рамки типової рекомендації "просто ходити" та переосмислити цю ідею. Працюючи з пацієнтами з ожирінням, розумієш, що, наприклад, норма в 10 000 кроків на день не має особливого сенсу для людей вагою 140 кг, які тривалий час вели малорухливий спосіб життя, не досягаючи навіть 2000 кроків на день", - зазначає Бутрагеньо.

Очевидно, що поточні рекомендації можуть не відповідати потребам цих пацієнтів, - додає експерт, наголошуючи на індивідуальному підході у тренуваннях, способі життя та терапії ожиріння.

Змінити фокус на здоров'я: адаптивний підхід

Говорячи про фізичні вправи, важливо змістити фокус уваги зі схуднення на підтримку здоров'я, - вважає Бутрагеньо. Хоча втрата зайвої ваги має вирішальне значення для пацієнтів із ожирінням, однак важливо розглядати комбіновану стратегію, включаючи харчування та фармакологію.

"Підхід має змінитися, щоб розглядати вправи як регулятор метаболізму. Нині переважає нав'язлива ідея, яка пов'язує фізичні вправи насамперед зі зниженням ваги. А це вкрай неправильний підхід, який може навіть зашкодити здоров'ю!", - зазначає Бутрагеньйо.

На думку експерта, фізичні навантаження - це підсилювач і додатковий помічник у лікуванні ожиріння, тому тут важливий індивідуалізований, адаптивний підхід.

Прикладом адаптивності у стратегії терапії ожиріння Бутрагеньо називає стратегію лікування компульсивного переїдання:"У даному випадку фахівці мають визнати, що спорт - це третя лінія після психолога та ендокринолога", - наголошує дослідник.

Кардіо, силові навантаження та "фізичні перекуси"

Бутрагеньо пропонуєзайматися фізичною активністю всім людям, незалежно від ваги, для поліпшення метаболічних процесів в організмі. Дослідник рекомендує комбінувати два підходи. Перший включає щоденні кардіотренування, які мають тривати не менше 30-60 хвилин.

До таких вправ експерт відносить прискорену ходьбу, їзду на велосипеді, танці, активне прибирання, веслування або будь-яку іншу активну діяльність, яка передбачає легке спілкування з іншими людьми або співи.

"Хоча це повністю не вирішує проблему ожиріння, проте така активність покращує біогенез мітохондрій і правильне використання жирних кислот, що є серйозною проблемою в патофізіології ожиріння та інших захворювань, таких як рак", - зазначає Бутрагеньо.

Другий підхід включає силові тренування окремо або у поєднанні з аеробними та кардіо вправами. "Дослідження показують, що всього 20 хвилин силових тренувань 1 раз на тиждень протягом 10 тижнів значно покращують рівень сили у людей, які ведуть малорухливий спосіб життя", - каже дослідник.

Експерт упевнений, що поєднання силових вправ з кардіо - це найбільш ефективна та корисна стратегія:

"Це практикується не лише для вирішення проблеми ожиріння, оскільки, крім впливу на вагу, таке тренування, за нашими даними, насичує киснем організм та збільшує когнітивні здібності", - зазначає експерт.

Ще одним вдалим трендом, на думку іспанських дослідників, є концепція активних перерв або так званих "фізичних перекусів". За даними кількох досліджень, прості рухи, такі як підйом на три сходові прольоти або участь в однохвилинних тренуваннях, можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань і смертність від усіх причин на 13-15%.

Важливо розуміти, що фізичні вправи – це політаблетка з багатьма перевагами, а не лише стратегія схуднення, – наголошують експерти. Навіть у невеликих кількостях регулярні інтенсивні тренування підтримують здоров'я та гарне самопочуття.