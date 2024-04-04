Кофеиновая интоксикация: когда кофе слишком много
Для большинства людей утренняя рутина не обходится без кофе. В среднем мы выпиваем около трех чашек напитка в день, однако есть немало других продуктов и напитков, которые также содержат кофеин, в том числе таблетки. Хоть переносимость кофеина у всех разная, однако существует допустимая безопасная доза, нарушение которой может привести к кофеиновой интоксикации.
Дрожь в пальцах, учащенное сердцебиение, тревожность, панические атаки, мигрени и боль в грудной клетке - распространенные признаки того, что вы употребляете слишком много кофеина. Что важно предпринять при интоксикации кофеином и как безопасно употреблять кофе и другие кофеиносодержащие напитки?
Сколько кофеина слишком много?
Кофеиновая интоксикация – это нечто большее, чем просто головная боль, которая возникает после употребления слишком большого количества эспрессо. Это происходит тогда, когда люди употребляют чрезмерное количество кофеина.
- Агентство FDA определяет этот предел как 400 мг кофеина в день для здоровых взрослых, что составляет 4-5 чашек кофе.
Потребление чуть более 400 мг кофеина недостаточно, чтобы убить человека или нанести ему непоправимый вред, - утверждает дипломированный диетолог из Нью-Джерси Эрин Палински-Уэйд. "Среднестатистический взрослый человек, скорее всего, будет чувствовать тревогу и раздражительность", - добавляет эксперт.
Более токсические эффекты кофеиновой интоксикации проявляются, когда в организме человека содержится 1200 мг - около 12 чашек кофе.
По словам директора отделения медицинской токсикологии в больнице Стейтен-Айленд Нима Маджлеси, стимулирующее действие кофеина нарушает нормальный сердечный ритм, что приводит к аномальному сердцебиению и возможной остановке сердца. Передозировка кофеина также может привести к желудочно-кишечным проблемам - к рвоте и диарее.
Передозировка кофе может привести к гипокалиемии
Поскольку кофе увеличивает мочеиспускание, чрезмерное употребление кофеина может вымывать из организма необходимые минералы, особенно калий. Гипокалиемия может привести к повреждению мышц вплоть до возможного паралича, вызвать затруднение дыхания из-за ослабленных дыхательных мышц и помешать почкам выполнять свою работу.
Ряд симптомов кофеиновой интоксикации также являются неврологическими. Задокументированные случаи сообщали о тревоге, галлюцинациях, мигренях, отеках головного мозга и судорогах.
Кофеиновая интоксикация встречается крайне редко, но может привести к летальному исходу. Большинство случайных смертей, связанных с кофеином, связаны с приемом нескольких таблеток с высокими дозами кофеина. Таблетки с кофеином не регулируются FDA, поэтому их дозы варьируются в зависимости от бренда.
"В большинстве таблеток кофеина содержится около 300 мг, поэтому прием второй таблетки уже превысит рекомендуемую дозу кофеина в 400 мг. Как и любую добавку, таблетки с кофеином нужно применять с осторожностью", - отмечает Палински-Уэйд.
Что делать, если вы подозреваете передозировку кофеином?
"Если вы испытываете сильное волнение и подозреваете кофеиновую интоксикацию, немедленно обратитесь в отделение неотложной помощи", - рекомендует Маджлеси. Врачи могут использовать гемодиализ для фильтрации кофеина из крови. Если человек употребил большое количество кофеина в течение 1-2 часов, можно применить активированный уголь, который предотвращает его всасывание в кишечнике.
Для стабилизации состояния пациента и лечения тяжелых симптомов кофеиновой интоксикации, врачи могут применять бета-блокаторы и бензодиазепины для лечения неврологических проблем, таких как галлюцинации и судороги.
Как избежать кофеиновой интоксикации?
В первую очередь эксперты рекомендуют контролировать количество кофеина, которую ві употребляете в течение дня. Кофе является популярным источником кофеина, но такие продукты, как газированные напитки, зеленый чай и какао, могут увеличить потребление кофеина.
Маджлеси предостерег от энергетических напитков и порошков с кофеином из-за высокой концентрации кофеина. Оба продукта являются добавками и могут также содержать большое количество сахара и других стимуляторов, таких как гуарана.
Также, по словам экспертов, важно пить достаточно воды течение дня. Поддержание гидратации помогает пополнить запасы водорастворимых витаминов, поскольку кофеин является мочегонным средством. Пища с высоким содержанием белка и клетчатки также может помочь, позволяя организму усваивать кофеин в течение более длительного периода.
"Вы будете испытывать меньше побочных эффектов по сравнению с тем, если бы вы употребляли кофеиносодержащие напитки натощак", - добавиляет Палински-Уэйд.
Кофеиновую интоксикацию можно предотвратить, главное - прислушиваться к своему организму. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предрасположенностью к гипертонии и сахарным диабетом стоит минимизировать употребление кофе до 1-2 чашек в день.
Достаточное употребление воды, пищи, богатой белками и клетчаткой, а также отказ от энергетиков и таблеток с содержанием кофеина, помогут избежать передозировок и безопасно употреблять любимые кофейные напитки.