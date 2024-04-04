Кофеїнова інтоксикація: коли кави дуже багато

Для більшості людей ранкова рутина не обходиться без кави. У середньому ми вживаємо близько трьох чашок напою на день, однак існує чимало інших продуктів та напоїв, які також містять кофеїн, зокрема таблетки. Хоч переносимість кофеїну в усіх різна, проте існує допустима безпечна доза, порушення якої може призвести до кофеїнової інтоксикації.

Тремтіння пальців, прискорене серцебиття, тривожність, панічні атаки, мігрені та біль у грудній клітці - поширені ознаки того, що ви вживаєте надто багато кофеїну. Що робити при інтоксикації кофеїном та як безпечно вживати каву й інші кофеїновмісні напої?

Скільки кофеїну забагато?

Кофеїнова інтоксикація – це щось більше, ніж просто головний біль, який виникає після вживання великої кількості еспресо. Це відбувається тоді, коли люди вживають надмірну кількість кофеїну.

Агентство FDA визначає цю межу як 400 мг кофеїну на день для здорових дорослих, що становить 4-5 чашки кави.

Споживання трохи більше 400 мг кофеїну недостатньо, щоб убити людину або завдати їй непоправної шкоди, - стверджує дипломована дієтологиня із Нью-Джерсі Ерін Палінскі-Уейд. "Середньостатистична доросла людина, швидше за все, відчуватиме тривогу та дратівливість", - додає експертка.

Більш токсичні ефекти кофеїнової інтоксикації виявляються тоді, коли в організмі людини міститься 1200 мг - близько 12 чашок кави.

За словами директора відділення медичної токсикології у лікарні Стейтен-Айленд Німа Маджлесі, стимулююча дія кофеїну порушує нормальний серцевий ритм, що призводить до аномального серцебиття та можливої ​​зупинки серця. Передозування кофеїну також може призвести до шлунково-кишкових проблем - блювоти та діареї.

Передозування кави може призвести до гіпокаліємії

Оскільки кава збільшує сечовипускання, надмірне вживання кофеїну може вимивати з організму мінерали, особливо калій. Гіпокаліємія може призвести до пошкодження м'язів аж до можливого паралічу, викликати утруднення дихання через ослаблені дихальні м'язи і перешкодити ниркам виконувати свою роботу.

Ряд симптомів кофеїнової інтоксикації також мають неврологічний характер. Задокументовані випадки повідомляли про тривогу, галюцинації, мігрені, набряки головного мозку та судоми.

Кофеїнова інтоксикація зустрічається вкрай рідко, однак може призвести до смерті. Більшість випадкових смертей, пов'язаних із кофеїном, пов'язані з прийомом кількох таблеток із високими дозами кофеїну. Пігулки з кофеїном не регулюються FDA, тому їх дози варіюються залежно від бренду.

"У більшості таблеток кофеїну міститься близько 300 мг, тому прийом другої таблетки вже перевищити рекомендовану дозу кофеїну 400 мг. Як і будь-яку добавку, таблетки з кофеїном потрібно застосовувати з обережністю", - зазначає Палінскі-Уейд.

Що робити, якщо ви підозрюєте передозування кофеїном?

"Якщо ви відчуваєте надмірну тривогу та підозрюєте кофеїнову інтоксикацію, негайно зверніться до відділення невідкладної допомоги", - рекомендує Маджлесі. Лікарі можуть використовувати гемодіаліз для фільтрації кофеїну з крові. Якщо людина вживала велику кількість кофеїну протягом 1-2 годин, можна застосувати активоване вугілля, яке запобігає його всмоктуванню в кишківнику.

Для стабілізації стану пацієнта та лікування важких симптомів кофеїнової інтоксикації, лікарі можуть застосовувати бета-блокатори та бензодіазепіни для лікування неврологічних проблем, таких як галюцинації й судоми.

Як уникнути кофеїнової інтоксикації?

Насамперед експерти рекомендують контролювати кількість кофеїну, яку ви вживаєте протягом дня. Кава є популярним джерелом кофеїну, однак такі продукти, як газовані напої, зелений чай та какао можуть збільшити споживання кофеїну.

Маджлесі застеріг від енергетичних напоїв та порошків з кофеїном через високу концентрацію кофеїну. Обидва продукти є добавками і можуть містити велику кількість цукру та інших стимуляторів, таких як гуарана.

Також, за словами експертів, важливо пити достатньо води протягом дня. Підтримка гідратації допомагає поповнити запаси водорозчинних вітамінів, оскільки кофеїн є сечогінним засобом. Їжа з високим вмістом білка та клітковини також може допомогти, дозволяючи організму засвоювати кофеїн протягом більш тривалого часу.

"Ви відчуватимете менше побічних ефектів порівняно з тим, якби ви вживали кофеїновмісні напої натще", - додає Палінскі-Уейд.

Кофеїнову інтоксикацію можна запобігти, головне – прислухатися до свого організму. Людям із серцево-судинними захворюваннями, схильністю до гіпертонії та цукровим діабетом варто мінімізувати вживання кави до 1-2 чашок на день.

Достатнє вживання води, їжі, багатої білками та клітковиною, а також відмова від енергетиків і таблеток із вмістом кофеїну, допоможуть уникнути передозувань та безпечно вживати улюблені кавові напої.