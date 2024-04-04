Кофеиновая интоксикация: когда кофе слишком много

Для большинства людей утренняя рутина не обходится без кофе. В среднем мы выпиваем около трех чашек напитка в день, однако есть немало других продуктов и напитков, которые также содержат кофеин, в том числе таблетки. Хоть переносимость кофеина у всех разная, однако существует допустимая безопасная доза, нарушение которой может привести к кофеиновой интоксикации.

Дрожь в пальцах, учащенное сердцебиение, тревожность, панические атаки, мигрени и боль в грудной клетке - распространенные признаки того, что вы употребляете слишком много кофеина. Что важно предпринять при интоксикации кофеином и как безопасно употреблять кофе и другие кофеиносодержащие напитки?

Сколько кофеина слишком много?

Кофеиновая интоксикация – это нечто большее, чем просто головная боль, которая возникает после употребления слишком большого количества эспрессо. Это происходит тогда, когда люди употребляют чрезмерное количество кофеина.

Агентство FDA определяет этот предел как 400 мг кофеина в день для здоровых взрослых, что составляет 4-5 чашек кофе.

Потребление чуть более 400 мг кофеина недостаточно, чтобы убить человека или нанести ему непоправимый вред, - утверждает дипломированный диетолог из Нью-Джерси Эрин Палински-Уэйд. "Среднестатистический взрослый человек, скорее всего, будет чувствовать тревогу и раздражительность", - добавляет эксперт.

Более токсические эффекты кофеиновой интоксикации проявляются, когда в организме человека содержится 1200 мг - около 12 чашек кофе.

По словам директора отделения медицинской токсикологии в больнице Стейтен-Айленд Нима Маджлеси, стимулирующее действие кофеина нарушает нормальный сердечный ритм, что приводит к аномальному сердцебиению и возможной остановке сердца. Передозировка кофеина также может привести к желудочно-кишечным проблемам - к рвоте и диарее.

Передозировка кофе может привести к гипокалиемии

Поскольку кофе увеличивает мочеиспускание, чрезмерное употребление кофеина может вымывать из организма необходимые минералы, особенно калий. Гипокалиемия может привести к повреждению мышц вплоть до возможного паралича, вызвать затруднение дыхания из-за ослабленных дыхательных мышц и помешать почкам выполнять свою работу.

Ряд симптомов кофеиновой интоксикации также являются неврологическими. Задокументированные случаи сообщали о тревоге, галлюцинациях, мигренях, отеках головного мозга и судорогах.

Кофеиновая интоксикация встречается крайне редко, но может привести к летальному исходу. Большинство случайных смертей, связанных с кофеином, связаны с приемом нескольких таблеток с высокими дозами кофеина. Таблетки с кофеином не регулируются FDA, поэтому их дозы варьируются в зависимости от бренда.

"В большинстве таблеток кофеина содержится около 300 мг, поэтому прием второй таблетки уже превысит рекомендуемую дозу кофеина в 400 мг. Как и любую добавку, таблетки с кофеином нужно применять с осторожностью", - отмечает Палински-Уэйд.

Что делать, если вы подозреваете передозировку кофеином?

"Если вы испытываете сильное волнение и подозреваете кофеиновую интоксикацию, немедленно обратитесь в отделение неотложной помощи", - рекомендует Маджлеси. Врачи могут использовать гемодиализ для фильтрации кофеина из крови. Если человек употребил большое количество кофеина в течение 1-2 часов, можно применить активированный уголь, который предотвращает его всасывание в кишечнике.

Для стабилизации состояния пациента и лечения тяжелых симптомов кофеиновой интоксикации, врачи могут применять бета-блокаторы и бензодиазепины для лечения неврологических проблем, таких как галлюцинации и судороги.

Как избежать кофеиновой интоксикации?

В первую очередь эксперты рекомендуют контролировать количество кофеина, которую ві употребляете в течение дня. Кофе является популярным источником кофеина, но такие продукты, как газированные напитки, зеленый чай и какао, могут увеличить потребление кофеина.

Маджлеси предостерег от энергетических напитков и порошков с кофеином из-за высокой концентрации кофеина. Оба продукта являются добавками и могут также содержать большое количество сахара и других стимуляторов, таких как гуарана.

Также, по словам экспертов, важно пить достаточно воды течение дня. Поддержание гидратации помогает пополнить запасы водорастворимых витаминов, поскольку кофеин является мочегонным средством. Пища с высоким содержанием белка и клетчатки также может помочь, позволяя организму усваивать кофеин в течение более длительного периода.

"Вы будете испытывать меньше побочных эффектов по сравнению с тем, если бы вы употребляли кофеиносодержащие напитки натощак", - добавиляет Палински-Уэйд.

Кофеиновую интоксикацию можно предотвратить, главное - прислушиваться к своему организму. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предрасположенностью к гипертонии и сахарным диабетом стоит минимизировать употребление кофе до 1-2 чашек в день.

Достаточное употребление воды, пищи, богатой белками и клетчаткой, а также отказ от энергетиков и таблеток с содержанием кофеина, помогут избежать передозировок и безопасно употреблять любимые кофейные напитки.