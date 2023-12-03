Лучшие лекарства от боли в животе

Боль в животе непредсказуема и опасна. Она может иметь различные причины, начиная от банального отравления и заканчивая воспалениями и даже опухолями. Как правило, болевые ощущения в животе эксперты сравнивают с нарушениями ЖКТ, кишечника и желчных путей. Но помимо органов пищеварительного тракта, боль может сигнализировать о нарушениях отдаленных органов.

В каких случаях можно принимать безрецептурные лекарства?

Как работают рецептурные препараты?

И когда необходимо обратиться к врачу, чтобы не подвергать себя риску?

Почему возникает и о чем сигнализирует боль в животе?

Боль в животе может возникать из-за самых разных причин и состояний. Сам термин используется для описания дискомфорта, который ощущается между ребрами и тазом, соответственно боль в животе может охватывать желудок, кишечник, желчный пузырь, поджелудочную железу или печень.

Болевые ощущения в животе могут быть тупыми или острыми, постоянными или периодическими, распространяться по всему животу или локализоваться только в одном месте. Они могут включать вздутие живота, расстройство ЖКТ, тошноту и рефлюкс, а также острую, колющую, ноющую или тупую боль.

Эксперты называют такие наиболее частые причины боли в животе:

кислотный рефлюкс и ГЭРБ;

гастрит, запор, синдром раздраженного кишечника;

бактериальная инфекция при пищевом отравлении;

грипп или другие вирусные инфекции;

пищевая аллергия или непереносимость каких-либо продуктов;

целиакия (непереносимость глютена), непереносимость лактозы;

воспалительные заболевания кишечника, язвенный колит, язвенная болезнь;

болезнь Крона, гепатит;

эндометриоз, разрыв кисты яичника;

напряженность мышц живота;

воспалительные заболевания органов малого таза;

инфекции мочевыводящих путей;

проблемы с селезенкой.

Если боль в животе возникает внезапно и становится невыносимой, это может быть вызвано одной из следующих причин, требующих немедленной медицинской помощи:

аппендицит;

закупорка или непроходимость кишечника;

аневризма брюшной аорты;

рак желудка; колоректальный рак;

холецистит (воспаление желчного пузыря);

панкреатит (воспаление поджелудочной железы);

желчные камни, камни в почках;

внематочная беременность.

Какие безрецептурные лекарства могут облегчить боль?

Лекарства, отпускаемые без рецепта, могут помочь облегчить боль в животе. Если вы уверены в причине дискомфорта в животе, его можно эффективно уменьшить с помощью таких безрецептурных препаратов.

Симетикон (Gas-X, Mylanta) поможет уменьшить вздутие живота и боль при метеоризме. Антациды и препараты для снижения кислотности: фамотидин (Pepcid, Zantac 360) эффективно устраняют симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), кислотного рефлюкса, отрыжки, ощущения тяжести желудка или жжения в горле. Смягчители стула и слабительные средства: дукозат натрия (Colace) и бисакодил (Dulcolax) способствуют облегчению ощущения тяжести и вздутия живота, устраняют дискомфорт, вызванный запором. Лоперамид (Imodium) помогает устранить спазмы кишечника и боль от диареи.

Большинство безрецептурных лекарств, предназначенных для облегчения боли в животе, эксперты не рекомендуют принимать в течение длительного времени. Язвы, ГЭРБ, воспалительные заболевания кишечника, а также целиакия, требуют комплексного лечения, поэтому эти средства бессильны.

Лечение по рецепту: что может назначить врач?

Если боль в животе вызвана хроническим или аутоиммунным заболеванием, вам может потребоваться лечение по рецепту:

Гормоны, такие как преднизолон, уменьшают воспаление и боль в желудке и кишечнике, вызванные хроническими заболеваниями, такими как болезнь Крона и язвенный колит. Хотя стероиды не излечивают это заболевание, они могут уменьшить воспаление. Также есть методы лечения, позволяющие заживить желудочно-кишечный тракт и облегчить сильную боль.

Ингибиторы протонной помпы ИПП: лансопразол, омепразол и эзомепразол рекомендованы при язвах, ГЭРБ или других состояниях, которые усугубляются избытком кислоты в желудке.

рекомендованы при язвах, ГЭРБ или других состояниях, которые усугубляются избытком кислоты в желудке. Антибиотики кларитромицин и метронидазол назначают при наличии Helicobacter pylori или других бактерий, которые могут вызвать язву или сильную боль.

Полезные привычки, которые помогут предотвратить боль в животе

Есть несколько простых, но действенных способов, которые, по мнению экспертов, помогут предотвратить или устранить дискомфорт в животе в домашних условиях.

После еды сидите вертикальном положении. В случае предрасположенности к кислотному рефлюксу или отрыжке, посидите в вертикальном положении в течение часа после еды. Горизонтальное положение тела может усилить попадание кислоты в горло.

В случае предрасположенности к кислотному рефлюксу или отрыжке, посидите в вертикальном положении в течение часа после еды. Горизонтальное положение тела может усилить попадание кислоты в горло. Правильная гидратация: без достаточного количества жидкости пищеварение и прохождение пищи по желудочно-кишечному тракту могут замедляться, что приводит к ощущению тяжести и вздутия живота, спазмам кишечника или рефлюксу. Отдавайте предпочтение чистой воде и травяным чаям, употребляя 4-8 чашек жидкости.

Пищеварительные ферменты. Пищеварение начинается во рту, где ферменты начинают расщеплять пищу, как только ее касается слюна. Если вы едите слишком быстро, не пережевывая как следует пищу, желудку будет труднее ее переваривать. Недостаток ферментов в желудке также может привести к кислотному рефлюксу, вздутию живота и спазмам. Пищеварительные ферменты помогают организму расщеплять углеводы, белки и жиры.

Избегайте продуктов, на которые у вас аллергия или чувствительность . Употребление молочных продуктов при непереносимости лактозы может вызвать неприятные симптомы пищеварения. Точно так же употребление глютена при целиакии может повредить слизистую оболочку ЖКТ и вызвать болезненные симптомы. Если у вас есть пищевая аллергия, избегайте употребления этих продуктов.

. Употребление молочных продуктов при непереносимости лактозы может вызвать неприятные симптомы пищеварения. Точно так же употребление глютена при целиакии может повредить слизистую оболочку ЖКТ и вызвать болезненные симптомы. Если у вас есть пищевая аллергия, избегайте употребления этих продуктов. Ешьте больше трех раз в день небольшими порциями: вместо 2-3 больших порций, разделите свою дневную трапезу на 4 части и употребляйте пищу небольшими порциями, тщательно и медленно ее пережевывая. Не запивайте пищу в течение 30-40 минут после еды.

Когда следует обращаться к врачу?

Если у вас или у кого-то из ваших близких наряду с болью в животе появляется любой из следующих признаков, обратитесь за неотложной медицинской помощью. Они могут быть признаками более серьезного заболевания или инфекции:

сильная боль, возникающая внезапно;

кровь в стуле, черный стул, диарея, рвота;

отсутствие аппетита, невозможность есть или пить;

высокая температура, лихорадка;

быстрая потеря веса без усилий;

невозможность мочеиспускания или дефекации;

боль в груди, проблемы с дыханием;

пожелтение кожи и белков глаз.

Если вас мучают боли в животе, которые не имеют признаков серьезного заболевания, но продолжаются длительное время, эксперты также рекомендуют обратиться к врачу. Боль в животе может быть признаком серьезного заболевания, поэтому ее нельзя игнорировать. Здоровое питание без аллергенов, достаточное потребление воды, тщательное пережевывание пищи и физическая активность также помогут избежать дискомфорта в животе, связанной с нарушением пищеварения.