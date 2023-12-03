Найкращі ліки від болю в животі

Біль у животі непередбачуваний та небезпечний. Він може мати різні причини, починаючи від банального отруєння й закінчуючи запаленнями та навіть пухлинами. Як правило, відчуття болю в животі експерти порівнюють із порушеннями ШКТ, кишківника та жовчних шляхів. Однак, крім органів травного тракту, біль може сигналізувати про порушення віддалених органів.

Відео дня

У яких випадках можна приймати безрецептурні ліки?

Як працюють рецептурні препарати?

Та коли необхідно звертатися до лікаря, щоб не наражати себе на ризик?

Чому виникає та про що сигналізує біль у животі?

Біль у животі може виникати через різні причини та стани. Сам термін використовується для опису дискомфорту, який відчувається між ребрами й тазом, відповідно біль у животі може охоплювати шлунок, кишківник, жовчний міхур, підшлункову залозу або печінку.

Больові відчуття в животі можуть бути тупими або гострими, постійними або періодичними, поширюватись по всьому животі або локалізуватися лише в одному місці. Вони можуть включати здуття живота, розлад шлунково-кишкового тракту, нудоту і рефлюкс, а також гострий, колючий, ниючий чи тупий біль.

Експерти називають такі найчастіші причини болю в животі:

кислотний рефлюкс, ГЕРХ;

гастрит, запор, синдром подразненого кишківника;

бактеріальна інфекція при харчовому отруєнні;

грип чи інші вірусні інфекції;

харчова алергія чи непереносимість будь-яких продуктів;

целіакія (непереносимість глютена), непереносимість лактози;

запальні захворювання кишок, виразковий коліт, виразкова хвороба;

хвороба Крона, гепатит;

ендометріоз, розрив кісти яєчника;

напруженість м'язів живота;

запальні захворювання органів малого тазу;

інфекції сечовивідних шляхів;

проблеми із селезінкою.

Якщо біль у животі виникає раптово й стає нестерпним, це може бути викликано однією з таких причин, які вимагають негайної медичної допомоги:

апендицит;

закупорка чи непрохідність кишечника;

аневризма черевної аорти;

рак шлунку; колоректальний рак;

холецистит (запалення жовчного міхура);

панкреатит (запалення підшлункової залози);

жовчні камені, каміння у нирках;

позаматкова вагітність.

Які безрецептурні ліки можуть полегшити біль?

Ліки, які відпускаються без рецепта, можуть допомогти полегшити біль у животі. Якщо ви впевнені у причині дискомфорту у животі, його можна ефективно зменшити за допомогою таких безрецептурних препаратів:

Симетикон (Gas-X, Mylanta) допоможе зменшити здуття живота та біль при метеоризмі. Антациди та препарати для зниження кислотності: фамотидин (Pepcid, Zantac 360) ефективно усувають симптоми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ), кислотного рефлюксу, відрижки, відчуття тяжкості шлунка або печіння в горлі. Пом'якшувачі стільця та проносні засоби: дукозат натрію (Colace) та бісакодил (Dulcolax) сприяють прополегшення відчуття важкості та здуття живота, усувають дискомфорт, викликаний запором. Лоперамід (Імодіум) допомагає усунути спазми кишечника та біль від діареї.

Більшість безрецептурних ліків, призначених для полегшення болю у животі, експерти не рекомендують приймати протягом тривалого часу. Виразки, ГЕРХ, запальні захворювання кишечника, а також целіакія, вимагають комплексного лікування, тому ці засоби безсилі.

Лікування за рецептом: що може призначити лікар?

Якщо біль у животі спричинений хронічним чи аутоімунним захворюванням, вам може знадобитися лікування за рецептом:

Гормони, такі як преднізолон, зменшують запалення та біль у шлунку й кишківнику, викликані хронічними захворюваннями, такими як хвороба Крона та виразковий коліт. Хоч стероїди не виліковують захворювання, вони можуть зменшити запалення. Також є методи лікування, які дозволяють загоїти шлунково-кишковий тракт та полегшити сильний біль.

Інгібітори протонної помпи ІПП: лансопразол, омепразол та езомепразол рекомендовані при виразках, ГЕРХ або інших станах, які посилюються надлишком кислоти у шлунку.

рекомендовані при виразках, ГЕРХ або інших станах, які посилюються надлишком кислоти у шлунку. Антибіотики кларитроміцин і метронідазол призначають за наявності Helicobacter pylori або інших бактерій, які можуть спричинити виразку або сильний біль.

Корисні звички, які допоможуть запобігти біль у животі

Є кілька простих, однак дієвих способів, які, на думку експертів, допоможуть запобігти чи усунути дискомфорт у животі в домашніх умовах.

Після їжі слід сидіти у вертикальному положенні. У разі схильності до кислотного рефлюксу або відрижки, посидіть у вертикальному положенні протягом години після їжі. Горизонтальне положення тіла може посилити попадання кислоти у горло.

У разі схильності до кислотного рефлюксу або відрижки, посидіть у вертикальному положенні протягом години після їжі. Горизонтальне положення тіла може посилити попадання кислоти у горло. Правильна гідратація: без достатньої кількості рідини травлення та проходження їжі через шлунково-кишковий тракт можуть сповільнюватися, що призводить до відчуття важкості та здуття живота, спазмів кишківника або рефлюксу. Віддавайте перевагу чистій воді та трав'яним чаям, вживаючи 4-8 чашок рідини.

Ферменти. Травлення починається в роті, де ферменти починають розщеплювати їжу. Якщо ви їсте дуже швидко, не пережовуючи добре їжу, шлунку буде складніше її перетравлювати. Нестача ферментів у шлунку також може призвести до кислотного рефлюксу, здуття живота та спазмів. Травні ферменти допомагають організму розщеплювати вуглеводи, білки та жири.

Травлення починається в роті, де ферменти починають розщеплювати їжу. Якщо ви їсте дуже швидко, не пережовуючи добре їжу, шлунку буде складніше її перетравлювати. Нестача ферментів у шлунку також може призвести до кислотного рефлюксу, здуття живота та спазмів. Травні ферменти допомагають організму розщеплювати вуглеводи, білки та жири. Уникайте продуктів, на які у вас алергія чи чутливість . Вживання молочних продуктів при непереносимості лактози може спричинити неприємні симптоми травлення. Так само вживання глютена при целіакії може пошкодити слизову оболонку ШКТ та викликати хворобливі симптоми. Якщо у вас є харчова алергія, уникайте вживання цих продуктів.

. Вживання молочних продуктів при непереносимості лактози може спричинити неприємні симптоми травлення. Так само вживання глютена при целіакії може пошкодити слизову оболонку ШКТ та викликати хворобливі симптоми. Якщо у вас є харчова алергія, уникайте вживання цих продуктів. Їжте більше трьох разів на день невеликими порціями: замість 2-3 великих порцій, розділіть свою денну трапезу на 4 частини та вживайте їжу невеликими порціями, ретельно та повільно пережовуючи її. Не запивайте їжу протягом 30-40 хвилин після їди.

Коли слід звертатися до лікаря?

Якщо у вас чи у когось із ваших близьких крім болю у животі з'являється будь-яка з наступних ознак, зверніться за невідкладною медичною допомогою. Вони можуть бути ознаками серйозного захворювання чи інфекції:

сильний біль, який виникає раптово;

кров у стільці, чорний стілець, діарея, блювання;

відсутність апетиту, неможливість їсти чи пити;

висока температура; лихоманка;

швидка втрата ваги без зусиль;

неможливість сечовипускання чи дефекації;

біль у грудях, проблеми з диханням;

пожовтіння шкіри та білків очей.

Якщо вас мучать болі в животі, які не мають ознак серйозного захворювання, проте продовжуються тривалий час, експерти також радять звернутися до лікаря. Біль у животі може бути ознакою серйозного захворювання, тому його не можна ігнорувати. Здорове харчування без алергенів, достатнє вживання води, ретельне пережовування їжі й фізична активність також допоможуть уникнути дискомфорту у животі, пов'язаного із порушенням травлення.