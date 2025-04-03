Україна запустить новий міжнародний поїзд: до якої країни стане зручніше дістатися

В Україні мають намір запустити зручне пересадкове сполучення між Києвом і Віднем, а також запустити поїзд із комфортними австрійськими сидячими вагонами, що курсуватиме до Ужгорода через Чоп. Крім того, українські залізничники проходитимуть навчання у Відні, щоб підвищити рівень технічного та пасажирського обслуговування.

Таку інформацію оприлюднила "Укрзалізниця". Днями в Києві відбулася значуща зустріч керівника правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського з Андреасом Матте, який очолює австрійську державну залізничну компанію ÖBB.

Одним із ключових питань зустрічі було впровадження зручнішого пересадкового сполучення між Києвом і Віднем. Наразі між цими містами курсує поїзд, проте залізничники активно працюють над удосконаленням подорожі: скороченням часу в дорозі, покращенням умов перевезення та підвищенням комфорту для пасажирів.

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Також розглядається перспектива запуску поїзда з австрійськими вагонами сидячого типу до Ужгорода через Чоп. Завдяки цьому маршруту пасажири зможуть зручніше діставатися до Західної України, а також легко пересідати на поїзди, що прямують до європейських міст. Таке рішення суттєво розширить можливості для подорожей і зміцнить транспортне сполучення між Україною та Австрією.

Крім покращення залізничного сполучення, сторони досягли домовленості щодо спільної підготовки кадрів. Відібрані фахівці пройдуть навчання у Відні, де опановуватимуть найкращі європейські практики. Тренінги будуть спрямовані на підвищення рівня пасажирського обслуговування, вдосконалення технічного сервісу та впровадження сучасних стандартів у роботу українських залізничників.

Подібний обмін досвідом сприятиме покращенню сервісу в українських поїздах, роблячи їх комфортнішими та зручнішими для пасажирів. Основний акцент буде зроблено на впровадженні міжнародних стандартів обслуговування, що допоможе Україні ефективніше інтегруватися в європейську транспортну систему.

ÖBB – це одна з провідних залізничних компаній Європи, яка обслуговує не лише внутрішні маршрути, а й міжнародні перевезення. Її залізнична мережа охоплює такі країни, як Чехія, Німеччина, Швейцарія, Італія, Угорщина, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Бельгія, Франція та Хорватія. Співпраця з ÖBB відкриває для України нові перспективи інтеграції в європейську транспортну систему.

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