Як відновити втрачений військовий квиток: пояснення Мінʼюсту

Військовий квиток може бути як електронним, так і паперовим, проте саме паперовий документ залишається обов’язковим для виконання низки процедур. Зокрема, без нього неможливо оновити облікові дані або знятися з військового обліку.

Кожен військовослужбовець, військовозобов’язаний, резервіст або призовник повинен ретельно стежити за станом свого військово-облікового документа, своєчасно оновлювати дані та дотримуватись вимог Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Втрата військового квитка: відповідальність та штрафи

Втрата або пошкодження військового квитка вважається адміністративним правопорушенням відповідно до статті 211 КУпАП. За це передбачено штраф від 510 до 850 гривень. У разі повторного порушення або під час воєнного стану штраф збільшується до 850–1700 гривень.

Незважаючи на ризик втрати або псування військового квитка, варто пам’ятати про можливість його відновлення.

Як відновити військовий квиток: покрокова інструкціяДля військовозобов’язаних, призовників або резервістів:

Подайте заяву керівнику районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), вказавши обставини втрати. Надішліть такі документи: Паспорт.

Матове кольорове фото 3×4 см.

Залишки пошкодженого документа (якщо є).

Рішення про повторну видачу військового квитка приймає керівник ТЦК та СП.

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Для військовослужбовців:

Подайте рапорт командиру частини з поясненням причин втрати квитка. Після розгляду рапорта та службового розслідування надайте такі документи: Рапорт про причини втрати військового квитка.

Паспорт.

Матове фото 3×4 см без куточка.

Залишки пошкодженого документа (якщо є).

Витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо квиток втрачено).

Строки заміни військового квитка

Новий документ має бути виданий протягом п’яти робочих днів з моменту реєстрації заяви в районному (міському) ТЦК та СП або його відділі.

Поради щодо уникнення проблем з військовим квитком

Вчасне звернення до відповідних органів та подання необхідних документів дозволяють швидко отримати новий військовий квиток та уникнути правових наслідків. Тому дотримуйтеся встановленого порядку, щоб зберегти свій правовий статус.

Нагадаємо, у Резерв+ можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку.

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