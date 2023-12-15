Новое лечение гипертонии: один прием на полгода

Неконтролируемая гипертония теперь под контролем. Препарат нового поколения с гипотензивным действием зилебезиран может нормализовать давление на полгода без дополнительной терапии. Однократная инъекция лекарства от американской биофармацевтической компании Alnylam Pharmaceuticals эффективно снижает артериальное давление с легкой и умеренной гипертензией до 6 месяцев. Новый подход лечения гипертонии может спасти от внезапной смерти при сердечно-сосудистых заболеваниях.

KARDIA-1: новая формула от гипертонии

Клиническое исследование KARDIA-1, которое было представлено на последней научной сессии Американской кардиологической ассоциации, показали: ежеквартальные или двухгодичные дозы зилебезирана могут эффективно и безопасно снизить кровяное давление у пациентов с неконтролируемой гипертонией.

"Основываясь на этих результатах, мы пришли к выводу, что зилебезиран помогает лучше соблюдать режима лечения, что, в свою очередь, снижает сердечно-сосудистый риск у людей с гипертонией", - считает старший исследователь, профессор медицины и директор Центра комплексной терапии гипертонии Медицинского университета Чикаго Джордж Бакрис.

По словам профессора, неконтролируемая гипертония является основной причиной заболеваемости и смертности. Несмотря на наличие эффективных антигипертензивных средств, 80% пациентов с гипертонией не получают должного лечения.

Эффективность без серьезных побочек

Зилебезиран - это инновационный РНК-препарат, который связывается с печеночным рецептором, вызывая снижение синтеза ангиотензиногена. Исследователи изучили безопасность и эффективность различных доз зилебезирана у пациентов с легкой и умеренной гипертензией с систолическим артериальным давлением 135-160 мм рт. ст.

В исследование были включены 394 пациента со средним исходным артериальным давлением 142 мм рт. ст. Участников разделили на 4 группы, каждая из которых принимала свою дозу зилебезирана: 150 мг, 300 мг или 600 мг один раз в 6 месяцев или 300 мг один раз в 2 месяца или плацебо.

Результаты показали устойчивое снижение уровня ангиотензиногена в сыворотке: от 88% до 98% в течение 6-месячного периода наблюдения. Среднее снижение за этот период составило около 10 мм рт. ст. в трех исследуемых верхних дозах и примерно на 14 мм рт. ст. по сравнению с плацебо.

Пациенты, получавшие зилебезиран, с большей вероятностью достигали среднего систолического артериального давления больше 130 мм рт. ст. через 6 месяцев.

У всех участников исследования наблюдалось последовательное снижение давления как в дневное, так и в ночное время. В ходе исследования было выявлено 4 незначительные побочные реакции, связанные с повышением артериального давления, легкой гиперкалиемией и реакцией в месте инъекции. При этом клинически значимых изменений функции почек или печени не наблюдалось.

Новые возможности и защита от сердечно-сосудистого риска

Инъекционный препарат, который обеспечивает долгосрочное снижение артериального давления эксперты уже называют прорывом. Доктор медицинских наук, профессор медицины в клинике Мэйо Сандра Талер отмечает: хоть некоторые пациенты могут не прийти за последующими дозами, но подкожное введение препарата возможно и в домашних условиях.

Доктор медицинских наук, профессор клинической медицины Кит Фердинанд также добавляет: "Если мы сможем повысить приверженность и ответственный подход пациентов к лечению, мы повысим эффективность и, возможно, защитим от некоторых повреждений органы-мишени".

Эксперты также отмечают: гипертонией страдает каждый третий взрослый во всем мире, при этом лишь 20% людей могут контролировать ее с помощью правильной терапии.

"Увеличение числа пациентов, эффективно лечившихся от гипертонии, могло бы предотвратить 76 миллионов смертей, 120 миллионов инсультов, 79 миллионов сердечных приступов и 17 миллионов случаев сердечной недостаточности в период до 2050 года", - подчеркивает доктор медицинских наук Университета Глазго Анна Доминичак.

Инновационный РНК-препарат зилебезиран может кардинально изменить качество и образ жизни людей, которые страдают гипертонией. Действие инъекции длится около 6 месяцев, что позволяет вести активный образ жизни без постоянного приема других лекарств. По мнению экспертов, препарат существенно уменьшает сердечно-сосудистые риски и не имеет опасных побочных эффектов для сопутствующих органов.