Похудеешь, выпивая стакан воды перед едой?

Если вы когда-нибудь пытались сбросить лишний вес, вы наверняка слышали совет: пейте больше воды. Или, может быть, это было более конкретно: выпивайте полный стакан воды перед каждым приемом пищи. Вторая рекомендация кажется вполне рациональной: наполняя желудок водой перед едой, мы должны почувствовать себя более сытыми и меньше есть.

Однако действительно ли это эффективно при похудении и как на самом деле вода может способствовать потере веса? Доктор медицинских наук, преподаватель медицинского факультета Гарвардской медицинской школы Роберт Х. Шмерлинг поделился своими наблюдениями, аргументируя их клиническими данными.

Сжигание калорий, борьба с жаждой и голодом

Употребление воды перед едой имеет интуитивную привлекательность. В нашем желудке есть нервы, которые чувствуют растяжение и посылают сигналы в мозг о том, что пора прекратить есть. Предположительно, употребление алкоголя перед едой может посылать аналогичные сигналы.

Некоторые небольшие краткосрочные исследования подтверждают эту идею. Например, участники исследования старшего возраста, которые выпивали полный стакан воды перед едой, как правило, ели меньше, чем те, кто этого не делал.

Еще одно исследование показало, что люди, соблюдающие низкокалорийную диету и выпивающие больше воды перед едой, имели меньший аппетит и большую потерю веса в течение 12 недель, чем те, кто придерживался аналогичной диеты без дополнительной воды.

Но ни в одном из исследований не оценивалось влияние употребления дополнительного количества воды на долгосрочную потерю веса.

"Вода, которую мы пьем, должна быть нагрета до температуры тела, а этот процесс требует от организма затрат энергии. Энергия, затрачиваемая на этот процесс, может компенсировать калории, полученные от еды", - отмечает доктор Шмерлинг.

Хотя более ранние исследования подтвердили эту гипотезу, однако по данным последних исследований, нет доказательств того, что питьевая вода сжигает много калорий. Это ставит под сомнение процесс термогенеза при потере веса.

Вы не голодны, вы хотите пить

Иногда мы идем на кухню, чтобы поесть, когда на самом деле мы хотим пить, а не есть. Если это так, то употребление некалорийной воды может избавить вас от потребления ненужных калорий и способствовать снижению веса.

Регулирование жажды и голода является сложным и варьируется в течение жизни человека. Например, у пожилых людей может притупиться жажда, - говорит Шмерлинг.

"Я не смог найти убедительных исследований, подтверждающих идею о том, что люди, испытывающие жажду, ошибочно интерпретируют ощущение голода или что именно поэтому питьевая вода может помочь в потере веса", - добавляет эксперт.

Вода перед тренировкой не способствует сжиганию жира

Также принято считать, что хорошая гидратация улучшает физическую способность и, следовательно, потерю веса. Мышечная усталость, судороги и тепловое истощение могут быть вызваны обезвоживанием. Вот почему рекомендуют дополнительную гидратацию перед тренировкой. Однако доктор Шмерлинг не находит связь между потреблением воды перед тренировкой и похудением:

"Большинству людей употребление жидкости перед тренировкой кажется ненужным. Я не смог найти исследований, специально изучающих роль гидратации в потере веса, связанной с физическими упражнениями", - отмечает эксперт.

Еще одно распространенное утверждение гласит: для сжигания жира требуется вода. Якобы обезвоживание ухудшает способность организма расщеплять жир в качестве топлива. Таким образом, возможно, употребление большего количества воды будет способствовать расщеплению жира и, в конечном итоге, снижению веса.

"Хотя некоторые исследования на животных подтверждают эту идею, но я не смог найти убедительных доказательств в исследованиях на людях, что употребление дополнительного количества воды помогает сжигать жир", - говорит Шмерлинг.

Замените высококалорийные напитки водой

Если вы обычно пьете высококалорийные напитки, например, подслащенные газированные напитки, фруктовые соки или алкоголь, постоянная замена их водой может со временем способствовать снижению веса, - утверждает Шмерлинг.

Резкое сокращение потребления калорий за счет замены высококалорийных напитков водой, безусловно, может привести к долгосрочной потере веса. Хотя трудно провести исследование, чтобы доказать это. Косвенные данные указывают на связь между заменой высококалорийных напитков водой и потерей веса.

По мнению Шмерлинга, резкий отказ от калорийных напитков можно сравнить с любой ограничивающей диетой, которая лишь временно способствует потере веса.

Итак, следует ли увеличивать употребление воды перед едой или в любое другое время в течение дня? Некоторые данные свидетельствуют о том, что это может способствовать снижению веса, но это в основном небольшие, краткосрочные исследования, основанные на данных с участием животных.

Тем не менее, если вы думаете, что это эффективно для вас, нет никаких предостережений пить немного больше воды. "Хотя многие люди рекомендуют этот подход, похоже, он основан на теории, которая не выдерживает критики", - подытоживает доктор Шмерлинг.