Похудеть вдвое быстрее: новый препарат от Novo Nordisk

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, известная производством инсулина и препаратами для похудения нового поколения Ozempic и Wegovy, сообщила о результатах первой фазы испытания нового средства от ожирения. Успешные клинические данные долгожданного препарата способствовали росту акций Novo Nordisk на 8%.

Аналитики отмечают: с начала года акции компании выросли более чем на 26%. Новый препарат для похудения амикретин может стать лучшим средством для лечения ожирения, поскольку он превосходит Ozempic и Wegovy.

Похудеть вдвое быстрее: амикретин превзошел Ozempic и Wegovy

После того, как датский фармацевтический гигант сообщил о положительных результатах испытаний нового экспериментального препарата для снижения веса амикретин, акции Novo Nordisk выросли на 8%, достигнув нового рекордного уровня. Экспериментальные таблетки от ожирения оказались в два раза эффективнее, чем инъекции Ozempic.

В первой фазе испытаний участники принимали таблетки амикретина в течение 12 недель. В результате они похудели на 13,1%. Для сравнения, пациенты, которые принимают инъекционные препараты для снижения веса от диабета Ozempic и Wegovy, теряют около 6% своего веса за 12 недель.

Правда, эксперты предупреждают, что необходимы более масштабные и длительные исследования. "Судя по тем ограниченным данным, которыми мы располагаем, этот подход кажется более интересным", - утверждает Дэниел Друкер из Университета Торонто в Канаде.

"Результаты получены в плацебо-контролируемом исследовании, которое длилось три месяца, поэтому еще слишком рано говорить о том, как амикретин соотносится с другими лекарствами с точки зрения долгосрочной эффективности и безопасности", - добавляет эксперт.

Как сообщили представители компании, вторая фаза испытаний начнется во второй половине этого года, а результаты ожидаются в начале 2026 года. Генеральный директор Novo Nordisk Ларс Фруэргаард Йоргенсен заявил: экспериментальная таблетка для похудения амикретин "может превратиться в лучшее в своём классе лекарство".

Novo Nordisk укрепляет свои позиции в нише лечения ожирения

Акции Novo Nordisk - крупнейшей в Европе компании по рыночной капитализации, с начала года выросли более чем на 27%, поскольку фармацевтический гигант продолжает пожинать плоды безудержного спроса на свои флагманские препараты Wegovy и Ozempic от ожирения.

Ранее компания сообщила о результатах исследования, посвященное дополнительной пользе Ozempic для пациентов с сахарным диабетом. По данным испытания, Ozempic снижает риск прогрессирования заболевания почек и смерти от почечных или сердечно-сосудистых осложнений на 24% у пациентов с диабетом и хронической болезнью почек.

"Несмотря на заявления конкурентов за последние несколько недель, сегодняшний день рынков капитала от Novo Nordisk показывает, что они не сидят на месте и уже возрождаются после Ozempic", - отмечает директор по инвестициям Tema ETFs Юрий Ходжамирян.

По оценкам экспертов, новый Amycretin укрепит позиции Novo Nordisk в дальнейшем, поскольку срок действия патентов Ozempic и Wegovy истекает в 2031-2032 гг. Препарат поможет сохранить их франшизу по борьбе с ожирением и занять лидирующую позицию в этой нише. Примечательно, что акции американского конкурента Eli Lilly упали на 0,8% на торгах на фоне новостей Novo Nordisk.