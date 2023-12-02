Многие считают, что медицинские осмотры - это пустая трата денег. Однако, по мнению экспертов, со временем они оказываются самым разумным способом сэкономить на операциях и медикаментах. Ведь комплексный медицинский осмотр - первый шаг к тому, чтобы своевременно выявить любые потенциальные проблемы со здоровьем и по возможности предотвратить будущие заболевания или травмы. Полный чек-ап организма нужен как относительно здоровым людям, так и пациентам с хроническими заболеваниями, - утверждают медики.

С какой регулярностью нужно проходить обследование?

Какие анализы сдавать?

И чем для вас может быть полезен комплексный чек-ап?

Полное медицинское обследование предполагает осмотр и диагностическое сканирование всего организма, включая сердце, почки, печень и легкие для оценки текущего состояние здоровья, а также определения каких-либо отклонений. Большинство экспертов уверены: каждый должен проходить полное обследование организма не реже одного раза в год, чтобы узнать о своем здоровье и наличии каких-то отклонений или заболеваний. Это также может помочь переосмыслить нездоровые привычки и мотивировать вести более здоровый образ жизни.

Частота полного обследования организма зависит от нескольких факторов, поэтому здесь важен индивидуальный подход:

В первую очередь стоит учесть возраст: пожилым людям нужно чаще посещать врачей и проходить обследования, нежели молодым. С возрастом риск развития определенных заболеваний увеличивается, поэтому важно следить за своим здоровьем. Эксперты рекомендуют ежегодное медицинское обследование людям, которые уже достигли среднего возраста.

Специалисты также советуют учитывать факторы риска: пациентам с высоким артериальным давлением, повышенным холестерином, наличием диабета и сердечно-сосудистых заболеваний следует посещать врача чаще, чем тем, у кого нет этих симптомов.

Медицинское обследование имеет первостепенное значение при наличии смертельных заболеваний, таких как рак, где ранняя диагностика может помочь предотвратить или контролировать заболевание, улучшая качество и продолжительность жизни пациента.

Регулярное обследование организма также рекомендовано в случаях:

ранее существовавшего заболевания;

наличии болезней в семейном анамнезе;

для людей, которые ведут нездоровый и беспокойный образ жизни.

Какие преимущества вы получаете при регулярном обследовании?

Большинство людей не спешат обращаться к врачу и проходить обследования до тех пор, пока не возникнут проблемы со здоровьем. Тем не менее эксперты считают: регулярные медицинские осмотры помогают лучше узнать свой организм и своевременно ему помочь. Обследования могут предупредить множество заболеваний, ведь обнаруживая болезнь на ранней стадии, ее легче лечить. Систематический медосмотр также поможет установить доверительные отношения с врачом, чтобы вы могли обсудить любые проблемы или опасения, связанные со здоровьем. Ведь от специалистов всегда можно получить достоверную информацию относительно поддержания здорового образа жизни и актуальных тестов для выявления патологий.

Что включает полное обследование организма?

Высокий уровень загрязнения, низкое качество употребляемых продуктов, ускоренный темп жизни и постоянные стрессы могут вызвать проблемы со здоровьем, которые часто приводят к хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, астме, головным болям, депрессии и т. д. Учитывая даже эти факторы, оптимальным решением станет профилактический медицинский осмотр.

Для общего скрининга организма врачи рекомендуют следующие тесты:

анализы крови и мочи;

тест профиля липидов;

сердечная система: рентгенография грудной клетки, ЭКГ и 2D-эхокардиография;

проверка витаминов;

проверка брюшной полости: УЗИ органов брюшной полости и таза;

функциональные тесты щитовидной железы: ТТГ, Т3, Т4;

функция почек: мочевина крови, мочевая кислота, креатинин сыворотки;

функциональные тесты печени: SGPT, SGOT, сывороточный билирубин;

функциональные тесты легких: спирометрия;

тесты на диабет: уровень сахара в крови натощак, уровень сахара в крови PP;

анализы на гепатит В;

КТ-оценка кальция;

общий процент жира в организме;

проверка зрения;

минеральная денситометрия костной ткани для выявления остеопороза;

CRP - анализ крови на выявление воспаления в организме;

КТ- коронарография сердца;

КТ- скрининг сосудов шеи (сонной артерии);

маммография;

мазок Папаниколау.

Рано или поздно каждый задается вопросом: что можно сделать для поддержания хорошего самочувствия? Комплексное медицинское обследование уже давно стало частью здорового образа жизни. Эксперты рекомендуют начинать регулярный чек-ап с 35 лет, если у вас нет серьезных проблем со здоровьем. Медосмотры могут предотвратить многие потенциальные заболевания, а также помочь подготовиться к изменениям организма из-за старения, семейного анамнеза или образа жизни.