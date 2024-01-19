Помогут ли добавки при дефиците внимания и гиперактивности?

Проблемы с самоконтролем, низкая концентрация, невозможность управлять эмоциями - синдром дефицита внимания и гиперактивности встречается довольно часто и требует специального лечения. Медикаментозное лечение и психотерапия не устраняют данное психическое состояние, а уменьшают симптомы, улучшая качество жизни пациентов.

С недавних пор эксперты начали исследовать эффективность витаминов и минералов для облегчения СДВГ. Насколько действенно и безопасно применять добавки при синдроме дефицита внимания и гиперактивности, - расскажут эксперты.

Что такое СДВГ: болезнь или состояние?

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) - это распространенное нервное расстройство, которое характеризуется постоянной невнимательностью и гиперактивностью. Человеку с СДВГ крайне сложно сохранять концентрацию и организовывать свое время, рабочие и бытовые процессы. Такие люди часто гиперактивны и импульсивны: постоянно в движении, неусидчивы, могут терять самоконтроль при малейшем стрессе.

Эксперты выделяют 3 типа СДВГ в зависимости от наиболее выраженных симптомов, со временем они могут меняться:

невнимательность, проблемы с концентрацией;

гиперактивное/импульсивное поведение;

комбинированный тип: невнимательность, гиперактивность, импульсивность.

Как лечат СДВГ и насколько эффективны добавки?

Применение лекарств, поведенческая терапия или психотерапия - стандартное лечение синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Эксперты часто рекомендуют комплексный подход для более эффективного восстановления. Тем не менее, существуют безрецептурные добавки, которые могут поддерживать концентрацию и внимание. Это может показаться привлекательным вариантом лечения СДВГ, однако данные об их эффективности ограничены.

Есть несколько исследований, которые подтвердили действенность некоторых добавок при СДВГ, однако они не могут отражать всю медицинскую картину, - отмечают эксперты.

"По большей части исследования пищевых добавок являются небольшими и не слепыми: когда все участники эксперимента знают, что изучается, поэтому и результаты могут быть неоднозначными. Существует также эффект плацебо, который не контролируется", - считает доктор медицинских наук, детский и подростковый психиатр Джошуа Стайн.

Безопасны ли добавки для лечения СДВГ?

По мнению экспертов, каждый подход к лечению пациента должен быть индивидуализирован с учетом малейших факторов. Добавки не одобряются и не регулируются FDA, что приводит к недостатку исследований и знаний об их эффективности.

Нарушение стандартов качества - еще одна проблема, о которой говорят эксперты, ведь добавки не соответствуют тем же стандартам, что и отпускаемые по рецепту лекарства.

"Некоторые добавки могут неизвестным образом взаимодействовать с лекарствами, которые вы принимаете. Лучший способ обезопасить себя - поговорить со своим врачом, и желательно с тем, кто знаком с интегративной медициной, - предупреждает доктор медицинских наук, психиатр Жак Жоспитр.

Тем не менее, анализируя данные некоторых исследований, эксперты пришли к тому, что некоторые витамины и минералы могут благотворно влиять на людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Полиненасыщенные жирные кислоты: омега-3 и омега-6

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) - это тип полезных пищевых жиров, которые естественным образом содержатся в таких продуктах, как лосось, орехи и семена. Между тем, омега-3 и омега-6 являются распространенными добавками ПНЖК.

Обширный обзор 2021 года выявил 33 исследования, которые связывали прием добавок омега-3 с небольшими и средними улучшениями симптомов СДВГ, в то время как в 18 исследованиях наблюдались незначительные улучшения.

Было также обнаружено 22 исследования, в которых родители и учителя сообщили об отсутствии изменений в симптомах у детей с СДВГ.

Обзор 2017 года продемонстрировал: польза от добавок ПНЖК при симптомах СДВГ намного меньше, чем от традиционных лекарств. Исследователи пришли к выводу, что добавки омега-3 и омега-6 лучше применять в комплексе традиционными лекарствами как вспомогательное средство.

Доктор медицинских наук, психиатр Эдвард Хэллоуэлл рекомендует своим пациентам рыбий жир, но предостерегает от покупки дешевых добавок, которые могут содержать ртуть. Эксперт предупреждает: длительное воздействие ртути может привести к поражению нервной системы и почек.

Магний может уменьшить симптомы СДВГ

Обзор исследований 2020 года выявил одно исследование, которое достоверно связывало потребление магния с меньшим количеством поведенческих проблем у подростков с СДВГ. Два исследования также показали: добавки магния могут уменьшить симптомы СДВГ у детей с дефицитом магния или с риском его возникновения. При этом исследователи утверждают: пока не доказано, что магний эффективен для лечения СДВГ у людей с дефицитом магния.

Железо повышает концентрацию

Обзор исследований 2020 года выявил как минимум 4 исследования, в которых утверждается, что добавки железа эффективны для детей с СДВГ. Данные еще одного исследования подтверждают: добавки железа особенно эффективны для детей с преимущественно невнимательным поведением.

Цинк: противоречивые результаты

Некоторые исследования показывают, что у детей с СДВГ уровень цинка ниже, чем у детей без этого синдрома. Поскольку есть также исследования, в которых эти различия не были обнаружены, исследователи отмечают: нет никаких доказательств того, что дефицит цинка приводит к СДВГ.

Гимнастика, медитация, диета: другие методы лечения СДВГ

Кроме традиционного лечения, эксперты рекомендуют детям и взрослым с СДВГ физические упражнения, медитативные и дыхательные практики и специальное питание.

Любая физическая активность, включая спортивные нагрузки, улучшают кровообращение, помогают сбалансировать гормоны стресса, повысить концентрацию и внимание, а также стимулируют выработку эндорфинов, дофамина и норадреналина.

Медитация, йога и дыхательные упражнения могут помочь улучшить способность концентрировать внимание, - отмечают эксперты. Упражнения для мозжечковой стимуляции улучшают баланс и координацию. По словам доктора Хэллоуэлла, постоянная практика может улучшить внимание, самоконтроль и координацию.

Сбалансированная диета, богатая белком, сложными углеводами и незаменимыми жирными кислотами способствует концентрации и вниманию, - утверждает доктор Жоспитр. "Ограничение в рационе простых сахаров, обработанных пищевых продуктов и искусственных красителей помогает регулировать уровень сахара в крови, что также помогает сохранять концентрацию", - добавляет доктор.

Когда обращаться в врачу по психическому здоровью?

Если вы подозреваете, что у вашего ребенка или у кого-то из ваших близких проявляются симптомы СДВГ, важно немедленно обратиться за помощью к психологу или психиатру, - рекомендуют эксперты. Другие маркеры, которые должны побудить к посещению, по мнению специалистов, включают:

симптомы ухудшают повседневную деятельность, что может выглядеть как неспособность управлять своими эмоциями, прокрастинация и дезорганизация;

быстрое появление симптомов без предшествующих признаков;

неуспеваемость в школе или агрессия у детей.

Людям с выраженным синдромом дефицита внимания и гиперактивности необходима специальная терапия, включая медикаментозное лечение и психотерапию, - подчеркивают эксперты. Отсутствие лечения может усугубить психическое здоровье пациентов и вызвать низкую самооценку, тревожные расстройства и депрессию. Дополнительный прием витаминов и минералов, физические нагрузки и медитативные практики могут быть эффективны лишь при комплексной терапии СДВГ.