Не диетой единой - дополнительный прием железа может защитить от целиакии. К этому выводы пришли американские исследователи, обнаружив, что генетически низкий уровень железа в организме повышает риск этого заболевания. Отсутствие ферментов для расщепления глютена вызывает множество опасных состояний: неустойчивую работу ЖКТ, авитаминоз, диарею, потерю веса.

Безглютеновая диета - единственный метод лечения на сегодняшний день, который предполагает отказ от множества продуктов. Новые исследования могут помочь ученым найти более щадящую терапию для людей, страдающих целиакией. Дополнительный прием добавок железа может обеспечить профилактику развития заболевания, - предполагают эксперты. Однако нужны дополнительные исследования для разработки специальной терапии в дальнейшем.

Генетический фактор: как железо влияет на непереносимость глютена?

Целиакия - это хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает тонкий кишечник в ответ на употребление продуктов с содержанием глютена. Клейковина или глютен, как правило, содержится в пшенице, ячмене и ржи. При употреблении таких продуктов у людей с целиакией иммунная система ошибочно атакует слизистую оболочку кишечника, вызывая воспаление.

В дальнейшем это приводит к нарушению всасывания питательных веществ в кишечном тракте, что вызывает авитаминоз и острую нехватку минералов. Железодефицитная анемия - частое осложнение у людей, страдающих непереносимостью глютена. В новом исследовании эксперты нашли более глубокую связь между целиакией и железом.

Новые данные американских исследователей из Вашингтонского университета свидетельствуют о том, что генетически обусловленный низкий уровень железа в организме повышает риск развития целиакии.

По мнению экспертов, это указывает на потенциальную возможность предотвратить заболевание с помощью дополнительного приема железа. В исследовании, которую возглавила доктор медицинских наук, гастроэнтеролог из Вашингтонского университета Изабель А. Худжоэл, ученые рассмотрели дефицит железа в качестве триггера заболевания.

Помогут ли добавки железа?

Эксперты провели рандомизированное исследование, изучив взаимосвязь между генами, связанными со статусом железа и наличием целиакии. В исследовании было использовано данные около 336 тыс. участников, у 1855 из которых наблюдалась непереносимость глютена. Рандомизированный анализ показал причинно-следственную связь между дефицитом железа и последующим развитием целиакии.

В ходе исследования эксперты выяснили: генетически низкие уровни железа - один из основных факторов риска целиакии. А более высокий уровень минерала был отрицательно связан с риском непереносимости глютена.

"Эти результаты показывают, что добавки железа у некоторых людей могут обеспечить потенциальный защитный эффект против развития целиакии", - предполагают авторы анализа. Эксперты также отметили, что нужны дополнительные исследования, чтобы выявить в каких дозах и когда следует применять добавки железа для профилактики целиакии.

Железо играет жизненно важную роль в функциях нашего организма, включая производство красных кровяных телец. Однако не все добавки железа подходят людям с целиакией. Некоторые из них содержат глютен, который может вызвать иммунный ответ, ухудшая симптомы заболевания.

Новое исследование может стать отправной точкой для разработки более инновационных методов терапии целиакии с применением доступных форм железа для людей, предрасположенных к данному заболеванию.