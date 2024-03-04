Не дієтою єдиною - додатковий прийом заліза може захистити від целіакії. Цього висновку дійшли американські дослідники, виявивши, що генетично низький рівень заліза в організмі підвищує ризик захворювання. Відсутність ферментів для розщеплення глютена викликає чимало небезпечних станів: нестійку роботу ШКТ, авітаміноз, діарею й втрату ваги.

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Безглютенова дієта - це єдиний метод лікування наразі, який передбачає відмову від багатьох продуктів. Нові дослідження можуть допомогти вченим знайти більш ефективну терапію для людей, які страждають на целіакію. Додатковий прийом добавок заліза може забезпечити профілактику розвитку захворювання, – припускають експерти. Однак потрібні додаткові дослідження для подальшої розробки спеціальної терапії.

Генетичний чинник: як залізо впливає на чутливість до глютена?

Целіакія – це хронічне аутоімунне захворювання, яке вражає тонкий кишківник у відповідь на вживання продуктів із вмістом глютену. Клейковина або глютен, як правило, міститься в пшениці, ячмені та житі. При вживанні таких продуктів у пацієнтів із целіакією імунна система помилково атакує слизову оболонку кишківника, викликаючи запалення.

Це може призвести до порушення всмоктування поживних речовин у кишківнику, що спричиняє авітаміноз і гостру нестачу мінералів. Залізодефіцитна анемія - часте ускладнення у людей, які страждають непереносимістю глютена. У новому дослідженні експерти знайшли більш глибокий зв'язок між целіакією та залізом.

Нові дані американських дослідників із Вашингтонського університету свідчать, що генетично обумовлений низький рівень заліза в організмі підвищує ризик розвитку целіакії.

На думку експертів, це вказує на потенційну можливість запобігти захворюванню за допомогою додаткового прийому заліза. У дослідженні, яку очолила докторка медичних наук, гастроентерологиня із Вашингтонського університету Ізабель А. Худжоел, вчені розглянули дефіцит заліза як тригер захворювання.

Чи допоможуть добавки заліза?

Експерти провели рандомізоване дослідження, вивчивши взаємозв'язок між генами, пов'язаними зі статусом заліза та наявністю целіакії. У дослідженні було використано дані близько 336 тис. учасників, серед яких 1855 людей мали чутливість до глютену. Рандомізований аналіз показав причинно-наслідковий зв'язок між дефіцитом заліза й подальшим розвитком целіакії.

У ході дослідження експерти з'ясували: генетично низькі рівні заліза – один із основних факторів ризику целіакії. А високий рівень мінералу не мав зв’язку з ризиком чутливості до глютена.

"Ці результати показують, що добавки заліза у деяких людей можуть забезпечити потенційний захисний ефект проти розвитку целіакії", - припускають автори аналізу. Експерти також зазначили, що потрібні додаткові дослідження, щоб виявити, у яких дозах та коли слід застосовувати добавки заліза для профілактики захворювання.

Залізо відіграє життєво важливу роль у функціях нашого організму, включаючи вироблення червоних кров'яних тілець. Однак не всі добавки заліза підходять людям із целіакією. Деякі з них містять глютен, який може спричинити імунну відповідь, погіршуючи симптоми захворювання.

Нове дослідження може стати відправною точкою для розробки більш інноваційних методів терапії целіакії із застосуванням доступних форм заліза для людей, схильних до цього захворювання.