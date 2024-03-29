Препарат от диабета снижает риски болезней почек

Ранее метформин был противопоказан диабетикам с хронической болезнью почек на поздних стадиях. Однако исследование корейских ученых доказало: препарат не только безопасен, но и необходим при наличии заболеваний почек.

Метформин - препарат для профилактики и лечения сахарного диабета 2 типа. По данным одного из новых исследований, лекарство снижает риск диабетической нефропатии и других серьезных заболеваний почек и сердечно-сосудистой системы у пациентов с диабетом 2 типа.

Препарат при диабете 2 типа

Сахарный диабет 2 типа в настоящее время является основной причиной хронической болезни почек, которая приводит к терминальной стадии заболевания почек в большинстве стран мира. Это стадия опасных осложнений почечной недостаточности, которая сопровождается отечностью, нарушениями в работе сердца, дистрофией печени, застойными процессами в легочной ткани.

Метформин - наиболее часто назначаемый препарат с сахароснижающим действием. Лекарство было одобрено в 1994 году агентством FDA. В настоящее время препарат рекомендуется Американской диабетической ассоциацией ADA как лекарственное средство первой линии при впервые диагностированном сахарном диабете 2 типа.

Метформин увеличивает чувствительность к инсулину и снижает абсорбцию глюкозы в кишечнике и ее выработку в печени. Снижая уровень глюкозы в крови, препарат не вызывает гипогликемию при диабете.

Более того, было обнаружено, что метформин снижает вес у пациентов с ожирением, улучшает уровень липидов в плазме, а также предотвращает и замедляет прогрессирование микро- и макрососудистых осложнений.

Метформин может помочь избежать диабетической нефропатии

В новом исследовании корейских исследователеи были использованы данные нескольких медицинских баз Южной Кореи. Эксперты оценили влияние метформина на почечные и сердечно-сосудистые исходы при различных состояниях почек у пациентов с диабетом 2 типа.

В каждой больнице были выделены несколько групп для сравнения лечения и контроля: пациенты, у которых на момент постановки диагноза СД2 еще не развилась диабетическая нефропатия и пациенты с хронической сниженной функцией почек. Пациенты, которые непрерывно получали метформин после постановки диагноза СД 2 и после периода наблюдения, имели показатель предрасположенности 1:1.

Среди пациентов без диабетической нефропатии непрерывное применение метформина по сравнению с другими гипогликемическими средствами было связано с более низким риском развития нефропатии.

Исследование также показало: риск опасных почечных заболеваний был ниже среди тех, кто не применял или прекратил прием метформина на стадии хронической болезни почек.

"Текущее исследование значимо тем, что в нем интегрированы реальные клинические данные пациентов с диабетом 2 типа и сопутствующими заболеваниями почек на разных стадиях", - пишут авторы исследования.

В настоящее время большинство экспертов убеждены: почечная недостаточность может стать фактором риска побочных эффектов при применении метформина. Однако исследование корейских экспертов доказало пользу препарата для диабетиков при хронических заболеваниях почек как средней, так и тяжелой стадии.