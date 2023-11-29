Риск глазной инфекции: FDA предостерег от покупки глазных капель

Глазные капли от нескольких всемирно известных брендов могут вызвать глазные инфекции, частичную потерю зрения и даже слепоту, - предупреждает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств США FDA.

Агентство призывает потребителей не покупать и не использовать эти препараты, включая капли для глаз от таких фармацевтических гигантов, как CVS Health Corp, Cardinal Health, Velocity Pharma. Несколько производителей уже убрали из продажи последнюю партию своей продукции, но есть и те, которые не спешат это делать.

От каких каплей для глаз лучше отказаться?

Эксперты FDA предупреждают потребителей не покупать и немедленно прекратить использование 26 глазных капель, отпускаемых без рецепта. Специалисты предостерегают: препараты могут вызвать глазные инфекции, привести к частичной потере зрения или слепоте. Пациенты, у которых после использования этих продуктов появляются признаки глазной инфекции, должны немедленно обратиться к врачу или за медицинской помощью. Потенциально опасные глазные капли продаются под следующими торговыми марками:

CVS Health

Leader (Cardinal Health)

Rugby (Cardinal Health)

Rite Aid

Target Up & Up

Velocity Pharma

Эти продукты должны быть стерильными, - подчеркивают эксперты FDA. Ведь офтальмологические лекарственные препараты наносятся непосредственно в слизистую глаз, обходя естественные защитные механизмы организма.

FDA рекомендовало производителям этих продуктов отозвать все партии 25 октября 2023 года после того, как следователи агентства обнаружили антисанитарные условия непосредственно на производстве, а также положительные результаты бактериальных тестов при отборе проб окружающей среды.

Какие препараты все еще доступны на рынке?

Торговые марки CVS, Rite Aid и Target уже убирали продукцию с полок своих магазинов и с веб-сайтов. Но не все производители спешат изымать свою продукцию. Например, продукты от производителей Leader, Rugby и Velocity по-прежнему могут быть доступны для покупки в магазинах, аптеках, а также через Интернет. Как сообщает Reuters, фармацевтическая компания CVS Health одна из первых изъяла бракованную партию своей продукции. А производители Cardinal Health и Velocity Pharma не сразу ответили на запрос журналистов прокомментировать сложившуюся ситуацию.

"После получения уведомления от FDA мы немедленно прекратили продажу в магазинах и через Интернет всех продуктов, поставляемых Velocity Pharma", - заявили в сети аптек CVS.

Хоть в настоящее время FDA не получало никаких сообщений о побочных эффектах глазной инфекции, связанных с этими продуктами, но агентство рекомендует не покупать их. Эксперты призывают медицинских работников и пациентов сообщать о нежелательных явлениях или проблемах, связанных с качеством любого из этих лекарств в MedWatch - специальную программу FDA по информированию о безопасности и нежелательных явлениях препаратов.