Сидячая работа вызывает проблемы с сердцем и повышает риск смерти

Профессиональное сидение без должной физической активности повышает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, - показывают результаты нового исследования тайваньских ученых. Исследователи доказали, что люди с длительной сидячей работой имеют на треть больше проблем с сердечно-сосудистой системой по сравнению со сверстниками, которые гораздо меньше сидят на работе.

Решить проблему помогут частые перерывы: эксперты рекомендуют ходить по офису или делать комплекс упражнений прямо возле рабочего места. Как найти баланс между работой и здоровым образом жизни, - рассказали авторы нового исследования.

Вред длительной сидячей работы недооценен

Если вы постоянно сидите - пора вставать и больше двигаться, - уверен первый автор исследования, доктор философии и медицинских наук Тайбэйского медицинского университета Уэйн Гао. Новое исследование 2024 г., посвященное связи профессионального сидения с сердечно-сосудистыми заболеваниями, показывает: люди с сидячей работой имеют более высокий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, нежели их сверстники, которые меньше сидят в рабочее время.

Периодические перерывы на работе и более активный образ жизни на досуге и на выходных помогут смягчить серьезные риски, связанные с длительным профессиональным сидением, - утверждают эксперты.

"В рамках современного образа жизни длительное сидячее положение считается нормальным и не получает должного внимания. Хотя было продемонстрировано его вредное воздействие на здоровье", - пишут тайваньские исследователи.

Важность физической активности и передвижения невозможно переоценить, - считает доктор медицинских наук, профессор отделения кардиологии Медицинской школы Нью-Йорка имени Гроссмана Мишель Блум:

"Как кардиолог, я говорю об этом каждому пациенту, независимо от того, почему они обращаются ко мне. Я считаю, что пациенты лучше реагируют, когда их врач говорит это, нежели когда они просто знают это в глубине души", - добавляет Блум.

Опасность длительного сидения: риск сердечно-сосудистых заболеваний

Проблема малоподвижного образа жизни уже давно является одной из самых весомых причин сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета. Однако лишь в 2020 году Всемирная организация здравоохранения впервые ввела рекомендации для преодоления малоподвижного образа жизни из-за его последствий для здоровья.

В новом исследовании доктор Гао с коллегами оценили риски для здоровья, связанные с длительным сидением на работе, определив порог активности, который может снизить этот риск. В исследовании приняли участие около 482 тыс. женщин и мужчин со средним возрастом 39 лет. Эксперты собрали данные о рабочем месте, физической активности в свободное время, образе жизни и метаболических параметрах всех участников.

За 13 лет наблюдения около 26 тыс. участников умерло, при этом больше половины из них (57%) имели сидящую работу. Эксперты зарегистрировали более 5 тыс. случаев смерти, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 60% из которых произошли в сидящей группе.

По данным многомерного анализа с учетом пола, возраста, образования, курения, употребления алкоголя и индекса массы тела, взрослые, которые в основном сидели на работе, имели:

на 16% более высокий риск смерти по любой причине;

на 34% риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто в основном не сидел на работе.

Среди участников, которые много сидели на работе, однако занимались небольшой активностью от 15 до 29 минут в день, уровень риска смертности был такой же, как у тех, кто в основном не сидит на работе.

Учитывают ли работодатели риски сидячей работы?

По мнению авторов исследования, работодатели должны учитывать опасность сидячей работы для сердечно-сосудистой системы и для здоровья в целом. Эксперты предлагают внедрять частые перерывы, льготы в спортзале, чередовать работу между сидячим положением и стоя.

"Наши результаты лишь укрепляют накопленные доказательства вреда малоподвижного образ жизни. Обществу нужные системные изменения в виде частых перерывов, специальных мест для физической активности в офисах и льготы в спортзале. Это поможет снизить риск", - пишут авторы.

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог из Нью-Йорка считает, что исследование дает "простое, но глубокое послание" об опасностях длительного сидения. Эксперт подчеркивает: поскольку смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по статистике вдвое выше, есть смысл обратить более пристальное внимание на сидячий образ жизни.

"Я думаю, что мы недооцениваем важность движения, каким бы простым оно ни было. Даже простые действия, такие как приседание и вставание, полезны для сердца", - отмечает Лала.

Чтобы найти баланс между малоподвижным и здоровым образом жизни, не обязательно бегать марафоны и изнурять себя длительными тренировками. Просто вставайте несколько раз в день, пройдите пару кругов по офису, не используйте лифт, какую-то часть пути на работу преодолевайте пешком - делайте что-то больше, чем вы уже делаете в пользу физической активности, - рекомендуют эксперты.