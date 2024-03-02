Сидяча робота викликає проблеми із серцем та підвищує ризик смерті

Професійне сидіння без належної фізичної активності підвищує ризик передчасної смерті від серцево-судинних захворювань, - продемонструвало дослідження тайванських вчених. Дослідники довели, що люди з тривалою сидячою роботою мають на третину більше проблем із серцево-судинною системою, аніж однолітки, які набагато менше сидять на роботі.

Відео дня

Вирішити проблему допоможуть часті перерви: експерти рекомендують ходити офісом або робити комплекс вправ прямо біля робочого місця. Як знайти баланс між роботою та здоровим способом життя, – розповіли автори нового дослідження.

Шкода тривалої сидячої роботи недооцінена

Якщо ви постійно сидите - настав час вставати й більше рухатися, - впевнений перший автор дослідження, доктор філософії та медичних наук Тайбейського медичного університету Уейн Гао. Нове дослідження 2024 р., присвячене зв'язку професійного сидіння із серцево-судинними захворюваннями, показує: люди із сидячою роботою мають більш високий ризик смерті від серцево-судинних захворювань, ніж їх однолітки, які менше сидять у робочий час.

Періодичні перерви на роботі та більш активний спосіб життя на дозвіллі й вихідних допоможуть пом'якшити серйозні ризики, пов'язані з тривалим професійним сидінням, - стверджують експерти.

"У рамках сучасного способу життя тривалий сидячий стан вважається нормальним і не отримує належної уваги. Хоча було продемонстровано його шкідливу дію на здоров'я", - пишуть тайванські дослідники.

Важливість фізичної активності та пересування неможливо переоцінити, - вважає доктор медичних наук, професор відділення кардіології Медичної школи Нью-Йорка імені Гроссмана Мішель Блум:

"Як кардіолог, я говорю про це кожному пацієнту, незалежно від того, чому вони звертаються до мене. Я вважаю, що пацієнти краще реагують, коли їх лікар говорить це, ніж коли вони просто знають про це в глибині душі", - додає Блум.

Небезпека тривалого сидіння: ризик серцево-судинних захворювань

Проблема малорухливого способу життя вже давно є однією із найвагоміших причин серцево-судинних захворювань, ожиріння та цукрового діабету. Однак лише в 2020 році Всесвітня організація охорони здоров'я вперше запровадила рекомендації для подолання малорухливого способу життя через його наслідки для здоров'я.

У новому дослідженні лікар Гао з колегами оцінили ризики для здоров'я, пов'язані з тривалим сидінням на роботі, визначивши поріг активності, який може знизити ризик. У дослідженні взяли участь близько 482 тис. жінок та чоловіків із середнім віком 39 років. Експерти зібрали дані про робоче місце, фізичну активність у вільний час, спосіб життя та метаболічні параметри всіх учасників.

За 13 років спостережень близько 26 тис. учасників померло, при цьому більше половини з них (57%) мали роботу, пов’язану із тривалим сидінням. Експерти зареєстрували понад 5 тис. випадків смерті, пов'язаних із серцево-судинними захворюваннями, 60% з яких сталися в групі, яка сидить.

За даними багатовимірного аналізу з урахуванням статі, віку, освіти, куріння, вживання алкоголю та індексу маси тіла, дорослі, які переважно сиділи на роботі, мали:

на 16% вищий ризик смерті з будь-якої причини;

на 34% ризик смерті від серцево-судинних захворювань у порівнянні з тими, хто здебільшого не сидів на роботі.

Серед учасників, які багато сиділи на роботі, проте займалися невеликою активністю від 15 до 29 хвилин щодня, рівень ризику смертності був аналогічним тим, хто здебільшого не сидить на роботі.

Чи враховують роботодавці ризики тривалого сидіння на роботі?

На думку авторів дослідження, роботодавці мають враховувати небезпеку сидячої роботи для серцево-судинної системи та здоров'я в цілому. Експерти пропонують впроваджувати часті перерви, пільги у спортзалі, чергувати роботу між сидячим положенням і стоячи.

"Наші результати лише зміцнюють накопичені докази шкоди малорухливого способу життя. Суспільству необхідні системні зміни у вигляді частих перерв, спеціальних місць для фізичної активності в офісах та пільги у спортзалі. Це допоможе зменшити ризик", - пишуть автори.

Докторка медичних наук, лікар-кардіолог з Нью-Йорк вважає, що дослідження дає "просте, однак глибоке послання" про небезпеку тривалого сидіння. Експерт наголошує: оскільки смертність від серцево-судинних захворювань за статистикою вдвічі вища, є сенс звернути увагу на малорухливий спосіб життя.

"Я думаю, що ми недооцінюємо важливість руху, яким би простим він не був. Навіть прості дії, такі як присідання та вставання, корисні для серця", - зазначає Лала.

Щоб знайти баланс між малорухливим і здоровим способом життя, не обов'язково бігати марафони та виснажувати себе тривалими тренуваннями. Просто вставайте кілька разів на день, пройдіть пару кіл по офісу, не використовуйте ліфт, якусь частину шляху на роботу долайте пішки – робіть щось більше, ніж ви вже робите на користь фізичній активності, – рекомендують експерти.