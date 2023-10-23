Диагностические и хирургические процедуры сегодня популярны, как никогда. Распространенность хронических заболеваний, а также появление новых технологий и методов лечения побуждают компании с мировыми именами совершенствоваться, разрабатывать и создавать инновационные медицинские решения. Лишь в 2021 году мировой рынок медоборудования достиг почти $488,9 млрд. Эта цифра в 2029 году может вырасти до $718,9 млрд, - считают эксперты. По оценкам маркетологов, в топ-10 самых прибыльных компаний по производству медоборудования за последний год вошли американские и немецкие гиганты с мировым именем.

Medtronic: $31,7 млрд

Список крупнейших производителей медицинского оборудования в мире возглавляет компания Medtronic, которая представлена в 150 странах мира. В ней задействованы около 90 000 человек. В 2022 финансовом году выручка Medtronic составила 31,7 млрд долларов США, что на 8% больше, чем в прошлом году - $29,4 млрд. Рост был обусловлен хорошими показателями в трех основных направлениях: сердечно-сосудистая медицина, хирургия и неврология. В мае 2022 года Medtronic объявила, что вместе с DaVita формирует новую независимую компанию по производству медицинского оборудования, которая будет специализироваться на уходе за почками. Председатель и главный исполнительный директор Medtronic Джефф Марта прокомментировал:

"Мы по-прежнему сосредоточены на обеспечении инновационных технологий на быстрорастущих рынках. Мы стремимся создать высокую акционерную стоимость посредством стратегического распределения капитала и активного управления портфелем".

Abbott: $30 млрд

Американская компания Abbott занимает 2-ое место в списке крупнейших производителей медицинского оборудования. Она была основана около 130 лет назад со штаб-квартирой в Иллинойсе. Сегодня компания поставляет медицинское оборудование в более чем 160 стран. В Abbott насчитывается 113 000 сотрудников по всему миру. Компания известна созданием революционных продуктов в области диагностики, медицинского оборудования, питания и фирменных фармпрепаратов. В 2021 году подразделения Abbott выросли на 32,7%. Объемы диагностики выросли на 42,7%, благодаря тестированию на Covid-19. Компания укрепила свой портфель медоборудования за счет нескольких разработок в 2021 году, в том числе:

запуска в США первой технологии NeuroSphere Virtual Clinic;

одобрения FDA окклюдера ушка левого предсердия Amplatzer Amulet для лечения пациентов с инсультом;

одобрения FDA транскатетерной замены аортального клапана.

Johnson & Johnson: $27,1 млрд.

Johnson & Johnson расположился на третьем месте в 2022 году. Сегмент медицинского оборудования J&J, переименованный в MedTech, включает широкий спектр продуктов, используемых в ортопедии, хирургии, интервенционных решениях и здоровье глаз. В 2021 году мировые продажи медоборудования выросли на 18%. В последние годы J&J приложила немало усилий для совершенствования медицинских технологий путем реструктуризации, ребрендинга, продажи активов, слияний и поглощений (M&A). Генеральный директор Johnson & Johnson Хоакин Дуато поделился секретами развития компании:

"За последние несколько лет такая производительность была обусловлена предоставлением дифференцированных решений, а также улучшением коммерческого исполнения. Мы ожидаем, что это улучшение приведет к увеличению прибыли", - отметил Дуато.

Becton Dickinson & Company: $20,2 млрд

Американская компания Becton Dickinson & Company производит и продает медицинское оборудование, инструментальные системы и реагенты. После снижения темпов роста в 2020 году, вызванного последствиями пандемии Covid-19, в 2021 году BD изменила ситуацию: продажи выросли на целых 18%. Столь высокие результаты во многом были обусловлены увеличением инвестиций и ростом активности в сфере слияний и поглощений. BD продолжает продвигать стратегию роста, основанную на инновациях, запуская несколько новых продуктов:

анализатор клеток FACSymphony A1;

систему COR - автоматизированную платформу молекулярной диагностики;

домашний тест Veritor на Covid-19;

систему ротационной эксцизионной атерэктомии Rotarex.

Siemens Healthineers: $20,2 млрд

Компания Siemens Healthineers со штаб-квартирой в Германии является подразделением медицинских технологий конгломерата электротехники Siemens. В 2021 году объем продаж компании составил $20,2 млрд, что на 19% больше, чем в предыдущем году. Из-за пандемии Covid-19 компания опустилась на 5-ое место в списке ведущих компаний по производству медицинского оборудования. В 2021 году Siemens Healthineers увеличила долю рынка, внедрила новые инновации и стала придерживаться принципов устойчивого развития. Компания продолжает продвигаться вперед в цифровой трансформации, поддерживая поставщиков медицинских услуг новыми возможностями точной медицины.

Fresenius Medical Care: $19,4 млрд.

Немецкая компания Fresenius Medical Care занимает шестое место в списке самых прибыльных компаний по производству медицинского оборудования. Она является крупнейшим в мире поставщиком услуг и продуктов для людей с заболеваниями почек. Компания насчитывает 123 000 сотрудников и представлена в более чем 100 странах.

В 2021 году выручка компании составила $19,4 млрд, что на 8% меньше, чем в предыдущем году. При этом выручка в 2020 году достигла $21,0 млрд.

Эксперты связывают снижение доходов с пандемией Covid-19. Fresenius планирует вернуть прибыль в нужное русло, концентрируясь на трех основных сферах: непрерывное лечение почек, решения для интенсивной терапии и дополнительные ресурсы.

Philips: $19,2 млрд.

Легендарная компания Philips существует на рынке больше 100 лет. Подразделение здравоохранения Philips обеспечивает 42% глобального дохода компании и состоит из трех ключевых направлений: диагностика и лечение, сетевое обслуживание и личное здоровье. В 2021 году объем продаж продуктов и решений Philips для здравоохранения составил 19,2 млрд долларов, что на 15% меньше, чем в 2020 г. Эксперты связывают это с неблагоприятными обменными курсами и слабыми показателями Connected Health. Однако благодаря устойчивому росту бизнеса в области диагностики и лечения, объем заказов увеличился на 4%. Объявляя результаты за весь год, генеральный директор Франс ван Хаутен отметил:

"В 2021 году мы подписали 80 долгосрочных стратегических партнерств и запустили такие инновации, как Spectral CT 7500 для поддержки точной диагностики. Мы также расширили нашу систему визуализации Azurion - терапевтическую платформу с революционными приложениями для внедрения минимально инвазивных методов лечения".

GE Healthcare: $17,7 млрд.

В топ-10 также входит ведущая компания в области медицинских технологий и медико-биологических наук GE Healthcare. Производитель известен своими решениями для визуализации, ультразвукового исследования и программного обеспечения. В 2021 году продажи GE Healthcare упали на 2% из-за негативного влияния перебоев в цепочке поставок. В 2021 году производитель купил 2 компании - BK Medical и Zionexa, которые обладают огромным потенциалом в области точного здравоохранения и медицины.

Stryker: $17,1 млрд

Девятое место в рейтинге самых прибыльных производителей медоборудования занимает американская компания Stryker. Имея 46 000 сотрудников по всему миру, компания специализируется на создании инновационных решений в ортопедии, медицине и хирургии, нейротехнологиях и уходе за позвоночником, которые помогают улучшить состояние пациентов и результаты лечения в больнице. Вплоть до 2020 года компания Stryker демонстрировала рост 40 лет подряд, но из-за сокращения медицинских процедур в связи с пандемией Covid-19, продажи компании упали на 3,6% в 2020 году. Однако в 2021 году Stryker вернула свои позиции с показателем 19%, благодаря блестящим достижениям в сфере хирургии и нейротехнологий, а также ортопедии и позвоночника. В конце 2020 года Stryker завершила покупку компании Wright Medical, которая теперь полностью интегрирована в Stryker и обеспечивает компании хорошие возможности для будущего роста.

Cardinal Health: $15,9 млрд.

Обладая более чем 100-летним опытом и 44 000 сотрудниками в 30 странах мира, компания Cardinal Health широко известна как поставщик фармацевтических препаратов, медицинских продуктов и услуг. В 2022 финансовом году продажи медицинского сегмента компании упали на 5%, что существенно повлияло на инфляцию и ограничения в цепочке поставок. Продажи были дополнительно компенсированы снижением спроса на средства индивидуальной защиты по сравнению с предыдущим годом, а также продажей бизнеса Cordis.

Новые технологии открывают тысячи возможностей для развития современной медицины как для врачей, так и для пациентов. Новые решения в медоборудовании совершенствуют точность диагностики, способствуют появлению новых методов хирургии и терапии, а также развитию научных исследований. Компании с мировыми именами делают все возможное, чтобы эта сфера открывала новые возможности для человечества.