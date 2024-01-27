Топ-10 популярных запросов о здоровье в Google

Самый быстрый и всезнающий "эксперт" Google в ушедшем 2023 году "спасал" пользователей от ангины, повышенного холестерина и низкого давления, а также от вздутия живота. Именно эти вопросы чаще всего запрашивали пользователи у поисковой системы. Компания поделилась самыми трендовыми поисковыми запросами, которые касались здоровья. Мы собрали 10 самых популярных вопросов, а также ответы на них.

Как долго заразна стрептококковая инфекция?

Известно, что стрептококковая инфекция резко возросла в начале 2023 года, что и побудило людей как можно больше узнать о ней. Хотя чаще всего ангину вызывают вирусы, однако ангина - это инфекция горла и миндалин, причиной которой являются бактерии стрептококка группы А.

По данным Johns Hopkins Medicine, пациенты, которые проходят терапию стрептококковой ангины антибиотиками, становятся менее заразными в течение 24-48 часов. Человек с невылеченным заболеванием может заражать других в течение 2-3 недель. Лихорадка, боль при глотании, красные и опухшие миндалины и опухшие лимфатические узлы - самые распространенные симптомы ангины.

Насколько заразен фарингит?

Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США CDC утверждают: инфицированный человек может заразить окружающих воздушно-капельным путем при разговоре, кашле или чихании. Прихватить бактерию также можно при прямом контакте, касаясь язв на коже, вызванных бактериями.

Человек, подвергшийся воздействию стрептококковых бактерий группы А, может заболеть фарингитом от 2 до 5 дней. Стрептококковая ангина чаще встречается у детей: по данным CDC, 3 из 10 детей с болью в горле страдают фарингитом по сравнению с примерно 1 из 10 взрослых.

Как снизить уровень холестерина?

Все больше исследований приходят к выводу, что растительная, вегетарианская или веганская диета снижает уровень холестерина. По данным одного из новых исследований, у взрослых, соблюдающих растительную диету в течение года, уровень "плохого" холестерина снизился на 10%, а общий уровень холестерина - на 7%, по сравнению с теми, кто употреблял животную пищу.

Ограничивая употребление насыщенных и трансжиров, можно существенно снизить или контролировать уровень холестерина. Насыщенные жиры содержатся в основном в красном мясе и жирных молочных продуктах, а трансжиры - в маргарине, покупных сладостях, конфетах и хлебобулочных изделиях.

Продукты, богатые жирными кислотами омега-3, такие как жирная рыба и семена льна, полезны для сердечно-сосудистой системы. А растворимая клетчатка, которая содержится в фруктах, овощах, бобовых и цельнозерновых, эффективно уменьшает всасывание холестерина в кровоток.

Регулярные физические упражнения, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя и контроль веса могут улучшить уровень холестерина.

Что помогает при вздутии живота?

Существует несколько распространенных причин вздутия живота, в том числе запор, переедание, неправильное сочетание продуктов, синдром раздраженного кишечника, непереносимость лактозы и прием некоторых медикаментов.

Чтобы избавиться от вздутия живота в домашних условиях, эксперты рекомендуют отказаться от жевательной резинки и газированных напитков, а также умеренно употреблять продукты, которые могут выделять газы, - капусту, бобовые, сухофрукты, молочные продукты. Добавки с клетчаткой и отруби также могут ухудшить симптомы.

Из препаратов врачи рекомендуют принимать симетикон. Если у вас выраженные боли в животе, постоянная изжога и рвота, кровь в стуле, нужно обратиться к врачу.

Что вызывает низкое кровяное давление?

Артериальное давление менее 90/60 мм рт. ст. считается пониженным и называется гипотонией. Основными причинами низкого давления эксперты называют длительный постельный режим, прием некоторых лекарств (диуретики, бета-блокаторы и антидепрессанты), неправильное питание, депрессивные состояния, болезнь Паркинсона и беременность.

Хроническая гипотония вызывает головокружение, слабость, обморочные состояния, частые головные боли, учащенное сердцебиение. Самые популярные методы нормализовать низкое давление в домашних условиях - пить кофе или подслащенный черный чай, также эффективен черный шоколад.

Что вызывает бородавки?

Вирус папилломы человека ВПЧ, который включает более 150 видов, - самая распространенная причина бородавок и других образований на коже и слизистой. Вирус часто распространяется через открытый контакт с кожей к коже или через полотенце или мочалку. Бородавки могут появляться не только на руках, но и на лице, половых органах, ногах и ступнях.

Почему меня тошнит?

Самыми распространенными причиной тошноты врачи называют беременность и желудочный грипп. Расстройства ЖКТ, включая гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и язвенную болезнь, также вызывают хроническую тошноту. Прием препаратов, лучевая терапия или химиотерапия чаще всего сопровождаются тошнотой. Така назваемая "утренняя тошнота" у беременных наблюдается в первом триместре беременности в 50-90% случаев.

Что вызывает преэклампсию?

Преэклампсия - это состояние, которое вызывает судороги и высокое кровяное давление после 20-й недели беременности или после родов. От 10% до 15% смертей в мире вследствие беременности или родов вызваны осложнениями преэклампсии.

Точная причина этого состояния неизвестна, но по мнению экспертов, в группе риска женщины, беременные двойней, а также люди с высоким давлением, диабетом, болезнями почек или аутоиммунными заболеваниями.

Как перестать храпеть?

Эксперты клиники Майо уверены: храп можно вылечить, применив комплексный подход в изменении образа жизни. Лечение заложенности носа, контроль веса, отказ от алкоголя перед сном, а также отказ от сна на спине могут существенно помочь в борьбе с храпом.

Ношение назальной полоски или специальных приспособлений во время сна может также быть эффективным. Храп также может указывать на расстройство сна - обструктивное апноэ во сне: состояние, при котором останавливается дыхание во время сна.

Как долго длится пищевое отравление?

Пищевое отравление длится от 1 до 10 дней в зависимости от инфекции. Кишечная палочка или сальмонелла чаще всего вызывает отравление, которое характеризуется диареей, болью в желудке, тошнотой и лихорадкой. При сильном обезвоживании, постоянное рвоте и кровавой диарее нужно немедленно обратиться к врачу и пройти лечение на стационаре.